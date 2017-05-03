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Ауадхара.

Ахба: горные маршруты Абхазии востребованы туристами

В Абхазии
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С каждым годом увеличивается число туристов, приезжающих в Абхазию в зимний период года, рассказал Sputnik замминистра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Горные маршруты, расположенные на территории республики, очень востребованы туристами, сказал в интервью Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

"На территории Абхазии очень много горных маршрутов. У нас два заповедника — это Пицундо-Мюссерский и Псху-Гумистинский, а также Рицинский реликтовый национальный парк, в перспективе создание парка в Кодорском ущелье. Сегодня в основном посещают Рицинский нацпарк, на территории которого есть туристические маршруты по направлению к озеру Мзы, к Семи озерам, к перевалу Пыв, к высокогорному селу Псху — они востребованы на сегодня", — рассказал Ахба.

По словам замминистра, отдельная категория гостей республики занимается на территории страны спелеологией.

Полную аудиоверсию беседы с Астамыром Ахба слушайте здесь>>

"Они подают заявки, приезжают и изучают наши пещеры. У нас более 500 пещер в Абхазии. Спелеологи каждый год приезжают, их количество растет. Особый интерес вызывает у них самая глубокая пещера в мире, которая расположена также в Абхазии", — отметил он.

С каждым годом, продолжил Ахба, увеличивается число туристов, приезжающих в Абхазию в зимний период года.

"Все вы знаете Тенгиза Тарба, он продвигает эти маршруты. Вы эти проекты видели, насколько они красочны. Это называют и активным видом отдыха, и спортивным видом – неважно, главное, эти маршруты осваиваются. Очень много посещают наши горы иностранные граждане", — подчеркнул Ахба.

Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба также рассказал Sputnik, что особо развит горный туризм в Абхазии был во времена Советского Союза. В то время было несколько маршрутов, которые связывали обе стороны Кавказского хребта.



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