Шамба о Чакмач-ипа: уникальный тенор и прекрасный друг

Sputnik, Амра Амичба.

Вилли Чакмач-ипа, окончив консерваторию, в 1977 году стал солистом Государственного ансамбля песни и танца Абхазии, с которым выступал во многих странах мира.

Народная артистка Абхазии Манана Шамба рассказывает, что Вилли Чакмач-ипа был среди группы одаренной молодежи, которую директор Музыкального училища Алексей Чичба находил в деревнях и привозил на учебу в Сухум.

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"Алексей Чичба открыл интернат при училище и поселил их там. Вилли Чакмач-ипа — один их тех, кого он привез из района. Вилли учился и параллельно работал во вновь созданной капелле в 1969 году вплоть до поступления в консерваторию", — сказала Шамба.

Манана Шамба и Вилли Чакмач-ипа были знакомы давно, но вместе начали работать после Отечественной войны народа Абхазии, когда он пришел в Государственную хоровую капеллу.

"Нас было в капелле очень мало. После войны все разъехались, надо было сохранить нашу капеллу. И тогдашний дирижер Нодар Чанба попросил певцов из Госансамбля помочь. Очень многие пришли, помогли, но не все смогли остаться. Потому что это академическое пение, оно сложное, остались тенор Вилли Чакмач-ипа и баритон Омар Дзиндзабадзе", — заметила солистка Государственной хоровой капеллы, сопрано Манана Шамба.

© Sputnik. Томас Тхайцук Юбилейный концерт хоровой капеллы Абхазии прошел в Сухуме

По ее словам, все теноровые партии пел Вилли Чакмач-ипа, солировал много.

"Очень высокие ноты он мог петь, это не все могут. Какие высокие партии можно было петь, он их и пел у нас. Тенор Вилли был одним из лучших голосов. Вилли брал такие высокие ноты, — подчеркнула Шамба. — У нас хорошие теноры были: Ардашил Авидзба, Борис Амичба и он. Это наши первые ласточки, которые закончили консерватории и приехали, профессионалы большие. У Вилли был такой уникальный голос. Он одинаково прекрасно исполнял народные произведения и классические. Большой профессионал был".

Песня "Аҳаҳаи, амарџьақәа, шәеиҵамхан!" (приблизительно с абх. – Не отставайте! – ред.) стала визитной карточкой Вилли Чакмач-ипа после войны, считает Манана Шамба, и с этим, безусловно, согласятся многие.

"Эту вещь написал Хунцариа. Песня будет всю жизнь ассоциироваться с голосом Вилли, конечно. Все, что он ни пел, пел хорошо", — отметила Шамба.

Она рассказывает, что Чакмач-ипа некоторое время преподавал в Музыкальном училище, играл хорошо на фортепиано и писал музыку.

"Я сама пела его очень красивый романс на стихи Баграта Шинкуба "Амра ԥхозар ицқьаӡа" (Если светит ясное солнце – ред.). В училище сейчас моя студентка IV курса поет, — сказала Манана Шамба. — С ним было очень легко работать. Дуэтом с ним пели, очень помогал, никогда не выпячивал свой голос, чтобы перекрыть кого-то. Он все это делал профессионально".

Говоря о трудоспособности Чакмач-ипа, его коллега отмечает, что он был "рабочей лошадкой", которого можно было поднять в любое время суток, он всегда был готов петь.

© Фото: из архива Госфилармонии Абхазии Вилли Чакмач

"Он никогда не капризничал, не кичился. Когда записывали диски, он с первого дубля все записывал. Никогда не надо было перепевать, потому что он все это делал на высоте. Был такой случай, когда умерла его мама, он прилетел, похоронил мать, вернулся на гастроли и продолжил свои выступления. У нас такая профессия, невзирая ни на что, музыкант должен выйти на сцену и спеть, и не показать свое состояние зрителю. Только профессионал высокого класса может сделать такое", — подчеркнула Манана Шамба.

В 2000 году Чакмач-ипа создал мужской фольклорный ансамбль "Чегем" и руководил им до конца жизни. Туда он пригласил певцов, которые имели хороший голос, его сын тоже пел в ансамбле.

"Он собрал очень хороший коллектив. После того как Вилли не стало, ансамбль распался", — с сожалением сказала Манана Шамба.

Удивительным фактом она назвала то, что Вилли Чакмач-ипа скончался от рака легких, хотя он не курил и практически не пил.

"Я задавалась этим вопросом. Мне сказали, что, возможно, дело в том, что, ведь все соло в Госансамбле он пел, там танцоры, когда на сцене танцуют тальк подсыпают, и поднимается пыль, а рядом певцы стоят, поют, все же это оседает в легких. Они не замечают этого, потом сказывается. Возможно, так. Мы на это грешим. А так, человек, который ведет здоровый образ жизни, как мог заболеть такой болезнью. Как арашь (пегас-абх.) крепкий был", — заметила Народная артистка Абхазии.

С уходом Народного артиста Абхазии Вилли Чакмач-ипа культура республики понесла большой урон, отмечает Манана Шамба. И с сожалением сказала о том, что мало внимания уделяется музыкантам, которых уже нет, вспоминают их от юбилея к юбилею.

"Издают учебник по истории Абхазии, в них должен быть раздел по культуре. Отдельно предмет "Культура" только в училище преподается, где могут студенты изучать культуру Абхазии. А другие, где с этим могут ознакомиться как не в школе, узнать о своих актерах, певцах, танцорах?— подчеркнула Манана Шамба. — Был такой фольклорист великий наш Иван Кортуа, дети же не знают, он ходил фольклор собирал по деревням, переложил все на ноты. Сейчас любого ребенка в школе спроси, кто такой Шарах Пачалиа, Лео Касландзия, Минадора Зухба – наши великие актеры, они их не будут знать. Кто такие Людмила Логуа — первая оперная певица, Елена Джикирба – первая Заслуженная артистка Абхазии? А зачем тогда мы творим, если нас не будут помнить?"

По глубокому убеждению Народной артистки Абхазии, дети должны знать деятелей культуры, это их обогащает, они будут гордиться абхазскими певцами, танцорами.

"Это же гордость нации. У нас были и великие спортсмены. А ведь Абхазия чем может прославить себя? Только культурой и спортом, — подчеркнула Манана Шамба. — Да наша Хибла Герзмава делает политику в мире больше, чем все наши президенты вместе взятые".

Вилли Чакмач-ипа в 2010 году, за три года до смерти, награжден орденом "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) III степени.



