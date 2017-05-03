21:09 03 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде

Без воды из-за канализации: 4 мая отключат воду в Сухуме

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
54711

С полуночи и до 18.00 часов в четверг 4 мая в центральной и нагорной частях города, в районе ВИЭМа, Келасура, Турбазы и на Старом поселке будет прекращена подача питьевой воды.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik, Амра Амичба. Воду в столице отключат в связи с ремонтными работами канализационного коллектора по улице Имама Шамиля и водопроводной трубы у Белого моста. Об этом корреспонденту рассказал Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

По его словам, в связи с этими работами и приходится отключать воду, так как не получается сделать это без остановки водоснабжения.

"Жители жалуются, что канализация выливается наружу в нескольких местах. В данном месте возникла проблема и необходимо очистить засор. В дальнейшем планируется по Комплексному плану произвести ремонт этого канализационного коллектора. До капитального ремонта, чтобы коллектор функционировал, приходится очищать его периодически, — заметил Ахуба. —  Нам поручили на начало капитальных работ по возможности очищать коллектор, чтобы какое-то время он функционировал и не подтоплял жителей". 

Начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба отметил, что очистку коллектора будет проводить "Водоканал", а ремонт водопроводной трубы по улице Ладариа у Белого моста проведет  Ремонтно-строительное управление администрации столицы.  


Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Виорел Гырбу
    Деньги не помогут

    По мнению эксперта, первый транш МВФ Молдове, как и последующие, не приведет к изменению ситуации в молдавской экономике.

  • Архивное фото Марии Ярмуш
    Дорогие мигранты

    России нужно ужесточать законодательство на въезд и расслаблять – на выезд, поскольку депортация мигрантов бьет по бюджету.

  • Магазин Prisma, архивное фото
    Одни убытки

    Сеть супермаркетов Prisma из-за миллионных убытков закрывает магазины в Литве и Латвии и концентрируется на России.

  • Сезонное отключение воды в Великом Новгороде
    В ожидании жажды

    Воду в столице Абхазии отключат в связи с ремонтными работами канализационного коллектора и водопровода.

  • Флаг Евросоюза
    Казахский след

    Европейские СМИ утверждают, что между Францией и Бельгией зреет политический скандал, который вызван так называемым "Казахгейтом".

  • Рабочий. Иллюстративное фото
    Гастарбайтерский рай

    Для оживления эстонской экономики необходимо облегчить въезд трудовым мигрантам и предложить им достойную заработную плату.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вилли Чакмач
Тенор Абхазии: 70 лет Вилли Чакмач-ипа
Школа
Подарок от выпускника: как сухумская школа принимала новое оборудование
Вакцинация
Вакцинация детей в Абхазии: подробности

Соцсети

Sputnikabkhazia