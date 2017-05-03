Без воды из-за канализации: 4 мая отключат воду в Сухуме

СУХУМ, 3 мая — Sputnik, Амра Амичба. Воду в столице отключат в связи с ремонтными работами канализационного коллектора по улице Имама Шамиля и водопроводной трубы у Белого моста. Об этом корреспонденту рассказал Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

По его словам, в связи с этими работами и приходится отключать воду, так как не получается сделать это без остановки водоснабжения.

"Жители жалуются, что канализация выливается наружу в нескольких местах. В данном месте возникла проблема и необходимо очистить засор. В дальнейшем планируется по Комплексному плану произвести ремонт этого канализационного коллектора. До капитального ремонта, чтобы коллектор функционировал, приходится очищать его периодически, — заметил Ахуба. — Нам поручили на начало капитальных работ по возможности очищать коллектор, чтобы какое-то время он функционировал и не подтоплял жителей".

Начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба отметил, что очистку коллектора будет проводить "Водоканал", а ремонт водопроводной трубы по улице Ладариа у Белого моста проведет Ремонтно-строительное управление администрации столицы.



