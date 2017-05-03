Кварацхелия о драке в финале Кубка России по футболу: плохой пример

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Драка в финальном матче Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и "Уралом" — плохой пример детям, пришедшим на эту игру, сказал корреспонденту Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

"Удаление четырех футболистов в дополнительное время в таком праздничном матче, как финал Кубка России, конечно, подпортило концовку. Это неправильно, пришло столько зрителей, среди которых много детей, которые должны брать пример с этих футболистов", — добавил он.

Джума Кварацхелия отметил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза будет разбираться в этой ситуации и принимать решения по каждому футболисту.

"Игра была напряженной, но это не значит, что футболисты были вправе драться на поле, это, конечно, омрачило конец матча", — считает Кварацхелия.

В Чемпионате Абхазии уже давно не возникали подобные драки на футбольном поле, рассказал президент ФФА.

"В нашем футболе уже давно не было таких инцидентов, да, есть какие-то вопросы, но массовых драк и беспорядков нет", — подчеркнул он.

Финальный матч Кубка России по футболу между "Локомотивом" и "Уралом" закончился победой железнодорожников со счетом 2:0. На 93-ей минуте рядом со штрафной "Урала" началась драка, в результате, четверо игроков обоих клубов получили красные карточки. Финал состоялся на сочинском стадионе "Фишт".