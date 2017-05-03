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Метеорологи о погоде на 4 мая: облачно, без существенных осадков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (458)
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В четверг территория Абхазии будет находиться в области повешенного атмосферного давления, сообщают синоптики республики.

СУХУМ, 3 май —  Sputnik. По сообщению Гидрометеослужбы Абхазии, в четверг 4 мая на территории Абхазии ожидается облачная погода, без существенных осадков. 

Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба.  

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем столбик термометра поднимется до +17˚С +19˚С. 

Температура морской воды +12˚С, волнение слабое. 

Относительная влажность воздуха 70-90 %.   

В столице республики облачная погода, преимущественно без осадков. 

Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +18˚С.

В Гагре ночью +12 ˚С, днем +18 ˚С.

В Пицунде ночью  +11 ˚С, днем +17 ˚С.

В Новом Афоне ночью  +13 ˚С, днем +19 ˚С.

В Гулрыпше, Очамчыре и Гале одинаковая погода — ночью  +11 ˚С, днем +17 ˚С.

Из всех городов холоднее всего в Ткуарчале. Там  ночью  +8 ˚С, днем +17 ˚С.

 

Темы:
Погода в Абхазии (458)
Теги:
прогнозы, погода, Абхазия


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