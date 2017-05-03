Метеорологи о погоде на 4 мая: облачно, без существенных осадков

СУХУМ, 3 май — Sputnik. По сообщению Гидрометеослужбы Абхазии, в четверг 4 мая на территории Абхазии ожидается облачная погода, без существенных осадков.
Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем столбик термометра поднимется до +17˚С +19˚С.
Температура морской воды +12˚С, волнение слабое.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.
В столице республики облачная погода, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +18˚С.
В Гагре ночью +12 ˚С, днем +18 ˚С.
В Пицунде ночью +11 ˚С, днем +17 ˚С.
В Новом Афоне ночью +13 ˚С, днем +19 ˚С.
В Гулрыпше, Очамчыре и Гале одинаковая погода — ночью +11 ˚С, днем +17 ˚С.
Из всех городов холоднее всего в Ткуарчале. Там ночью +8 ˚С, днем +17 ˚С.