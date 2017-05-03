Метеорологи о погоде на 4 мая: облачно, без существенных осадков

СУХУМ, 3 май — Sputnik. По сообщению Гидрометеослужбы Абхазии, в четверг 4 мая на территории Абхазии ожидается облачная погода, без существенных осадков.

Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем столбик термометра поднимется до +17˚С +19˚С.

Температура морской воды +12˚С, волнение слабое.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

В столице республики облачная погода, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +18˚С.

В Гагре ночью +12 ˚С, днем +18 ˚С.

В Пицунде ночью +11 ˚С, днем +17 ˚С.

В Новом Афоне ночью +13 ˚С, днем +19 ˚С.

В Гулрыпше, Очамчыре и Гале одинаковая погода — ночью +11 ˚С, днем +17 ˚С.

Из всех городов холоднее всего в Ткуарчале. Там ночью +8 ˚С, днем +17 ˚С.