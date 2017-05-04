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Дети из ЛНР и ДНР проведут каникулы в Абхазии

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Председатель Госкомитета по молодежной политике Абхазии Алиас Авидзба с рабочим визитом побывал в ДНР и ЛНР с 26 по 29 апреля.

СУХУМ, 2  мая — Sputnik, Бадри Есиава. Летние каникулы проведут дети из Донецкой и Луганской республик в Абхазии, о такой договоренности с руководителями этих двух республик сообщил Sputnik председатель Государственного комитета по молодежной политике Абхазии Алиас Авидзба в четверг 4 мая.

"В рамках нашего визита в ДНР и ЛНР была достигнута договоренность, что этим летом к нам приедет много молодежи, которые примут участие в различных мероприятиях. Мы также решили  организовать отдых для детей, пострадавших в ходе боевых действий в этих республиках", — рассказал Авидзба.

Авидзба отметил, что тесное сотрудничество в области молодежной политики между Абхазией, Россией, ДНР, ЛНР, Южной Осетией и Приднестровской Молдавской республикой началось около полутора лет назад.

За это время был подписан итоговый протокол о намерениях, согласно одному из пунктов которого прошел визит в ДНР и ЛНР. 

Радио студия Sputnik Абхазия
© Sputnik.
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Молодежная политика в Донецке и Луганске, по мнению Авидзба, развивается динамично, и в этом он видит заслугу глав республик, которые уделяют большое внимание молодежи. 

"В этих республиках действуют проекты, которые у нас все еще не начаты, к сожалению. Сама молодежь очень активно вовлечена в жизнедеятельность республик, создан молодежный парламент, есть молодежный совет при главах ДНР и ЛНР", — поделился Алиас Авидзба. 

В ходе поездки глава госкомитета провел несколько встреч с руководителями молодежных объединений и организаций, со студентами. Он признался, что встреча с главой ЛНР Игорем Плотницким, которая длилась более двух часов, произвела на него приятное впечатление. 

"Более двух часов шла встреча, в которой мы детально обсудили ситуацию в наших странах —  каким опытом можем поделиться, чем помочь, как они занимаются реализацией молодежной политики, несмотря на все сложности", — сказал Авидзба. 

Визит председателя Государственного комитета по молодежной политике Абхазии в ДНР и ЛНР был жестом поддержки этих республик, демонстрирующим поддержку Абхазии и желание оказать реальную помощь этим молодым республикам, считает Авидзба.




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