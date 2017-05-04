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ОЗК (общевойсковой защитный комплект), который применялся для защиты личного состава в те годы.

Против радиации и террора: российские военные провели учения в Абхазии

© Sputnik. Алексей Матюш
В Абхазии
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Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии продолжают масштабные учения по различным направлениям военной подготовки, об этом сообщила Sputnik пресс-служба Южного военного округа в четверг 4 мая.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Масштабные тренировки по радиационной, химической, биологической защите и учения по антитеррору провели военнослужащими российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО в четверг 4 мая. 

По радиационной, химической и биологической защите военными с начала 2017 года было проведено 15 тренировок, в которых был задействован весь личный состав со средствами индивидуальной защиты. 

"Все тренировки проводились с выполнением нормативов по преодолению зараженных участков местности на технике и пешком, эффективному применению специализированных приборов и машин химической разведки РХМ-6", — говорится в сообщении. 

В ходе тренировок по антитеррору, военнослужащие ЮВО пресекли террористическую деятельность условных незаконных вооруженных формирований. По сценарию учений, террористы предприняли попытки минирования и подрыва складов.

Были отработаны действия по блокированию и уничтожению условного противника на осажденном контрольно-пропускном пункте и в районе расположения складских помещений.

В антитеррористических учениях было задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники, использовано более 20 имитационных зарядов, свыше 10 сигнальных ракет и около трех тысяч холостых патронов.



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