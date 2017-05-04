Абхазское море клубники

Клубничный бизнес – дело кропотливое. Прежде чем собрать первый урожай сладких ягод и успешно его реализовать, "клубничному" бизнесмену нужно определиться с сортом, местом и технологией ее выращивания. Адзюбжинские агрономы более пяти лет экспериментировали с сортами, территорией, технологией. На начальном этапе различные сорта клубники отбирались путем многочисленных проб и ошибок.

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Сорта клубники и технологии из Греции. Если все сделать правильно, ягодный бизнес может "озолотить", уверены агрономы.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Клубничная" история из Адзюбжи

Сегодня в Адзюбже более 500 клубничных теплиц, из каждой теплицы в день выносят 20 ящиков клубники – примерно 90 килограммов. А поля дают и вовсе 3-4 тонны клубники в день, но это пока, оптимистично настроена агроном Лидия Плешко.

"Сначала, естественно, снабжаем наш рынок, потом вывозим за границу, в Россию. Собираемся работать до октября включительно. Объемы маленькие. Дальше планируем вывозить фурами, по 20 — 40 тонн", – поделилась планами Плешко.

Найти адзюбжинскую клубнику можно не только на центральном рынке в Сухуме, ее предлагают и торговцы на центральной трассе. Пока таких "клубничных точек" всего три. По словам Плешко, в планах увеличить эту цифру до 40-50, чтобы адзюбжинская клубника была доступнее.

"Наша клубника будет по самой низкой цене. Мы хотим сделать так, чтобы никакая иноземная ягода не попала в Абхазию. Пока это пилотный проект, мы собираемся увеличивать цифры. Надеемся, абхазская клубника будет такая же популярная за границей, как абхазские мандарины. Россия огромная, бескрайняя страна, сколько бы мы не давали ей, для нее это капля в море", – уверена агроном.

Где сажать?

Теплица или открытый грунт? Это один из главных вопросов, с которым неизбежно сталкивается любой желающий выращивать клубнику, считает агроном.

Абхазия – это субтропики с постоянными дождями и высокой температурой воздуха, это не очень хорошо для клубники, подчеркнула Плешко. Все "капризы" погоды сказываются на качестве и количестве урожая. Дожди "вымывают" сладость из ягод, делая их безвкусными, способствуют быстрой порче, а жаркие солнечные лучи обжигают листья рассады, и это губит растения.

Теплица дает независимость от погодных условий. Никакие проливные дожди или долгая засуха не повлияют на созревание урожая, уверены агрономы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор клубники

В Абхазию на заработки

На адзюбжинской ферме сегодня работают около 60 человек, и не только местные.

Чтобы заработать, в Абхазию из Луганска приехали две подруги, Людмила Дзюба и Татьяна Волошина.

О клубничных плантациях в Абхазии подруги узнали через знакомых. Людмила Дзюба уже больше десяти лет приезжает в Абхазию на цитрусовый сезон.

"Дома безработица. Там муж, женатый сын, трое внуков, дочь не замужем.Пока клубничный сезон не закончится, буду работать, потом мандарины. Такую технологию и таких размеров клубнику вижу впервые, на родине такой нет", – призналась Дзюба.

Сборщица клубники отметила, на родине зарплата и пенсии где-то в пределах одной тысячи гривен, это около двух тысяч рублей. Эту же сумму в Абхазии, по ее словам, можно заработать в теплице за два дня. Зарплата сборщиц в день – одна тысяча рублей(около 460 гривен), говорит Дзюба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Агроном Плешко рассказала об адзюбжинской клубнике

Татьяна Волошина впервые приехала в Абхазию на сезон мандаринов в прошлом году.

"Рискнули, потому что дома безденежье, безработица. Я приехала на мандарины в ноябре и влюбилась в Абхазию. Я сейчас ездила домой, и чтобы вдруг у меня не изменились планы, и меня там не оставили, я сразу взяла обратный билет в Абхазию", – сказала Волошина.

Срывать, срезать или отщипывать

Подруги новички в этом деле. Перед тем как зайти в теплицу, работницы прошли серьезный инструктаж и открыли нам пару секретов сбора клубники.

Казалось бы, что может быть проще и приятнее, чем собирать клубнику. Однако в этом деле немало секретов и нюансов. Во-первых, трогать плод нельзя, так как он очень нежный, и через полчаса на нем проявятся следы. Во-вторых, отрывать клубничку необходимо аккуратно, прищипывая ногтями цветонос, но надо постараться сделать так, чтобы не повредить растение.

Попробовала сама повторить. После десятка ягод начали болеть кончики пальцев на журналистских руках. Работа не из приятных. Клубники море, и сборщицы работают без перчаток. Она еще и близко к земле растет, что усложняет задачу, нужно постоянно нагибаться.

© Sputnik. Томас Тхайцук Сбор клубники в Абхазии

Цена удовольствия

Однозначно, есть клубнику намного приятнее, чем собирать.

Килограмм свежей клубники на повороте в село Адзюбжа продают по 300 рублей.

Несмотря на то, что клубника не основной продукт питания, допустим, как огурец, спрос на сладкую и ароматную ягоду растет.

Сухумский центральный рынок активно сотрудничает с плантацией в Адзюбже, говорит директор рынка Алхас Гургулия. По его словам, при помощи Государственной фитосанитарной службы были проведены анализы первой же партии клубники. На адзюбжинскую клубнику нет никаких нареканий, она соответствует всем нормам и получила сертификат качества.

"Нам поставляют клубнику на рынок, и рынок сам занимается ее реализаций. Имея холодильное оборудование на центральном рынке, мы имеем возможность хранить клубнику от трех до пяти дней. С нашего склада отпускаем клубнику местным предпринимателям. Мы немного опустили цену на клубнику, чтобы наши жители могли приобрести хорошую клубнику по хорошей цене", – сказал Гургулия.

Рыночная цена на клубнику, по словам директора, колеблется. Если она прямо с поля, ее цена – 270 рублей, уже на следующий день она дешевле. Теряя товарный вид, клубника становится дешевле.

"Импортная клубника конкурирует с нашей, иногда "ломает" нам цену. Это уже наша власть должна позаботиться о том, чтобы импортная не так просто попадала на наш рынок. Цена на нее тоже варьируется от 200 до 250 рублей и зависит от количества привезенной партии", – пояснил Алхас Гургулия.