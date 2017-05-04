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Тина Бебия

Жить на высоте: долгожительница из Хуапа Тина Бебия отмечает 112 лет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Самая пожилая жительница Абхазии Тина Бебия живет в селе Хуап Гудаутского района. В свои немалые годы она полна сил и энергии. О секретах долголетия Тины Бебия читайте в материале корреспондента Sputnik Бадрака Авидзба.

Бадрак Авидзба, Sputnik  

Абхазия всегда славилась количеством долгожителей. Многие ученые и путешественники пытались разгадать тайну абхазского долголетия. К примеру, в 1946 году известный английский писатель  Джон Пристли приехал в Абхазию и посетил жителя села Тамыш Ашхангери Бжания, которому в то время было 147 лет. Как описывал в своей новелле присутствовавший при их встрече писатель Михаил Лакербай, Ашхангери резво спустился с огромного дерева грецкого ореха, где собирал виноград. Долгожитель умер в возрасте 148 лет. Сегодня людей с таким возрастом в Абхазии не найти, но есть те, кто перешагнул столетний рубеж. Самой пожилой жительнице Абхазии, уроженке села Хуап Гудаутского района Тине Бебия 4 мая исполнилось 112 лет.

Без трости

Тина Бебия со своей семьей живет у подножья горы в селе Хуап. Извилистая дорога поднимается все выше. Наверное, есть закономерность в том, что долгожители, как правило, живут высоко в горах. Самый пожилой человек в Абхазии Тина Бебия живет в потрясающем месте, с которого открывается прекрасный вид не только на Хуап, но и на ближайшие селения. 

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Нуца Адлейба-Думава в свои 116 лет читает по памяти стихи Дмитрия Гулиа

Подъехав ко двору, мы увидели сидевшую на балконе женщину, которая едва заметив нас, просто стремительно пересекла приличное расстояние от порога до калитки, чтобы встретить гостей лично. Если бы я не знал к кому едем, то вряд ли мог подумать, что энергичной и бойкой старушке уже ровно 112 лет. У нее даже не было трости. 

Секрет Тины

Тина Бебия сообщила, что людей, которые достигли возраста ста лет и более, в селе уже не осталось. Она абсолютно уверена, что люди сами сокращают свой век неправильным образом жизни.

"Сегодня у нас люди пьют очень много спиртного, абхазы никогда не пили вино или водку чрезмерно. Мы потеряли культуру питья спиртного за столом. Это, конечно, не может не сказываться на здоровье, люди стали чаще болеть, еще случается много несчастных случаев, когда выпившие совершают аварии на дорогах", — предположила Тина Бебия.

Самая пожилая жительница Абхазии считает, что все дело в еде, люди должны питаться здоровой пищей.

"Раньше все выращивали овощи, фрукты у себя дома, много работали на земле, и сейчас, конечно, люди это делают, но не так как раньше. Мы стали покупать в магазинах продукты, о которых ничего не знаем, как они выращивались, насколько они безопасные для нас", — утверждает  она.

116-летняя Нуца Адлейба-Думава, претендующая на рекорд Гиннеса как старейшая жительница планеты.
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Одной из старейших жительниц планеты Нуце Адлейба исполнилось 117 лет

Трудолюбие  – один из важных компонентов для достижения преклонного возраста, говорит долгожительница из Хуапа. Ее младшая дочь, которой уже 56 лет, подтверждает слова матери, несмотря на свои годы, Тина Бебия до сих пор активно занимается хозяйством. 

"Для нее это отдых", — поясняет она.

За свою долгую жизнь Тина Бебия воспитала троих дочерей, она счастливая бабушка троих внуков, шестерых правнуков и правнучки.

Долгожительница уверена, что для того, чтобы люди в Абхазии стали жить дольше, необходимо сделать так, чтобы молодежь отошла от увлечения наркотиками, пьянством, воровством и другими губительными для нации явлениями.

Кроме того, сегодня в Абхазии не хватает сплоченности, политические склоки занимают слишком много места в жизни людей, считает она.

"Для нас не должно быть своих и чужих, мы одна нация и не должны делиться по надуманным причинам, это только разделяет", — сказала Бебия. 

Снадобья долгожительницы 

Помимо своего солидного  возраста, Тина Бебия еще известна своими знахарскими способностями.

"Я делаю традиционные лечебные снадобья, которые излечивают различные болезни, они делаются из различных растений и их корней. Недавно у меня был больной, у которого гноилась рана, я дала ему лекарство, он стал мазать, и через некоторое время он излечился", — подчеркнула она.

К ней обращаются люди, которые предпочитают лечиться по старинным рецептам, или те, кому традиционная медицина не помогла. А мы ей подарили букет цветов, но не для новых снадобий, а для души и красоты. Женщины и в 112 лет остаются женщинами. 

Корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба поздравляет именинницу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба поздравляет именинницу



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