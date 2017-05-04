Девочку насмерть сбила машина в поселке Бзыбта

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Тринадцатилетняя девочка по фамилии Чакрян была насмерть сбита в районе поселка Бзыбта Гагрского района, сообщил Sputnik начальник батальона МВД Абхазии Муртаз Первелия в четверг 4 мая.

"Девочка перебегала дорогу, ее сбил автомобиль Тойота под управлением Дмитрия Жиба 1992 года рождения. По словам водителя, он ехал со скоростью около 60-70 километров в час. О том, что девочка умерла мы ему еще не сообщили", — проинформировал начальник батальона МВД Абхазии Муртаз Первелия.

По словам Первелия, водитель Тойоты прошел проверку на алкогольное и иной вид опьянения, по результатом которой выяснилось, что Жиба был трезв. Обстоятельства аварии выясняются.

В пресс-службе МВД Абхазии прокомментировали, что, по предварительным данным, удар был касательным, по левому борту автомобиля, в 30 метрах после пешеходного перехода. Чакрян была доставлена в больницу, но врачи уже не могли ей помочь.

ДТП произошло на участке центральной трассы Псоу-Ингур в районе поселка Бзыбта Гагрского района примерно в 18:05 в четверг 4 мая.