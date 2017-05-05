Алина Ачба: слово может убить, а может и поднять дух

Sputnik, Роберт Джопуа

Абхазское радио, начала рассказывать Алина Ачба, размещалось в Сухуме, в Доме правительства, на первом этаже, где и телевидение. Когда началась война, руководством было принято решение покинуть столицу и расположиться в Гудауте. Времени на сборы, вспоминает она, практически не было. Она, корреспондент Абхазского радио, взяла свой "репортер" и уехала домой на Маяк. В Гудауту приехала позже, когда освободили Гагру.

"Выехать из Сухума было трудно. Сначала мы на рыболовецком сейнере дошли до Сочи и уже оттуда перешли границу и поехали в Гудауту. "Репортер" был со мной. Я приехала и сразу подключилась к работе. Я работала в отделе "иновещания". К тому времени в этом отделе работали Света Корсая, Октай Чкотуа. С нами сотрудничал и Саим Авидзба, который приехал из Турции воевать, но мы взяли его к себе, чтобы он переводил информацию. Вещали на турецком и абхазском языках для наших соотечественников, проживающих за рубежом", — рассказала Ачба.

Главной целью, пояснила она, было донести до соотечественников полную и подробную информацию о происходящем в Абхазии. Первое время технически это было непросто делать.

"Был стол и пульт, и мы в прямом эфире вещали, а какие-то записи подготавливать не могли. Не было монтажного стола и другого необходимого оборудования. Потом потихоньку как-то организовались, и с каждым днем становилось в этом плане все лучше", — отметила Алина Ачба.

Особый упор, по ее словам, делался на предоставлении информации для жителей, которые находились на Восточном фронте, фактически в блокаде. Сигналы Абхазского телевидения туда не доходили, и поэтому единственным источником информации для них оставалось Абхазское радио.

Ачба отмечает, что не только новости давали, корреспонденты брали интервью у бойцов на передовой.

"Для этого ездили на передовую. Особенно тогда было интересно записывать тех соотечественников, которые приехали из Турции и других стран. Конечно же, и местных записывали. Почему акцент делали на соотечественниках? Потому что их родители слушали постоянно наше радио у себя дома. Для них было важно услышать голос своего сына, отца, супруга. Убедиться, что он живой, что он вернулся с позиции — это очень важно было", — считает она.

В ходе войны, подчеркнула Алина, было много событий, о которых было трудно рассказывать в эфире. Приходилось находить в себе силы информировать о случившемся так, чтобы народ не пал духом. Слово, сказала она, может вылететь и убить, а может, наоборот, поддержать дух.

© Sputnik. Леон Гуния Эфир длиной в 85 лет

"Очень сложно было, когда сбили вертолет (инцидент в Лате – авт.). Это такая трагедия была. Мне казалось, что в истории Абхазии махаджирство было самой страшной трагедией, но в тот день, когда хоронили этих детей, это было страшнее трагедии махаджирства. Тогда было трудно произнести слово, взять микрофон в руки. Не знали с чего начать. Да, официальную информацию даешь, но что следует за этим, ведь нужно дальше вести программу. Очень сложный был период на самом деле", — сдерживая слезы, вспоминает Ачба.

Тогда, с волнением рассказала Алина Ачба, были особенные отношение и в коллективе, и вообще у всех людей – описать очень сложно.

"Мы так боялись друг за друга, мы поддерживали друг друга. Нам тогда казалось, что после победы, а мы не сомневались, что она будет за нами, трепетное отношение друг к другу останется прежним. Но после победы стало все по-другому. Взаимоотношения во время войны были по особенному тонкими, после воины стало все по другому", — с сожалением отметила она.

После войны, продолжила Ачба, коллектив ни на один день не прекращал свою работу. Было сложно, подчеркнула она, так как практически начинали все с нуля. Несмотря на трудности, шаг за шагом Абхазское радио не только наладило свою работу, но и развивалось.