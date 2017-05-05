ЮНИСЕФ передал наглядные пособия абхазским школам

СУХУМ, 5 мая - Sputnik, Роберт Джопуа. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал школам Абхазии наборы наглядных школьных пособий 5 мая в Сухуме.

По словам директора Сухумского офиса фонда Готфрида Ханне, наборы включают до 20 наименований, и в них входят таблицы, карты, глобусы, которые необходимы для преподавания школьных предметов по химии, физики, биологии, английскому языку и географии.

"Применяя новые методологии, важно иметь наглядный материал. Детям легче понять визуально то, что они учат. Поэтому тем школам, которые участвовали в наших тренингах, сегодня предоставили наглядные материалы", — сказал он.

Ханне пояснил, что всего в этой программе участвуют 120 школ республики.

"Современные методологии обучения ориентированы на ученика. Эти методологии для того, чтобы заинтересовать школьника и чтобы школьник был в центре, а не наоборот, когда преподаватель в центре. Сегодня нужны навыки, как именно этими знаниями пользоваться", — отметил представитель ЮНИСЕФ.

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Трехдневные тренинги, рассказал он, были проведены во всех районах Абхазии в период с октября 2015 года по февраль 2017 года в сотрудничестве с Министерством образования и науки республики. В них приняли участие более 700 учителей средних и старших классов.

Также Готфрид Ханне подчеркнул, что в дальнейшем для поддержки развития качества образования в Абхазии в 40 школах будет установлено трехмерное программное обеспечение, которое позволит по-новому подойти к процессу обучения точным и гуманитарным наукам.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает в Абхазии с 1994 года. Он осуществляет деятельность в сфере здравоохранения, образования, развития молодежи и улучшения социального благополучия детей и их семей.