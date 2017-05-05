"Землянка" от капитана: аплодировали стоя ветерану трех войн

Sputnik, Владимир Бегунов.

Первым приемом в новом здании российского посольства в Абхазии стало поздравление ветеранов с Днем Победы.

"Мы уже четвертый раз проводим встречу ветеранов двух войн — это ветераны Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, — говорит председатель "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий" Лариса Тарба. – Ветераны ждут встречи, она всегда проходит в очень теплой обстановке".

Посол России в Абхазии Семен Григорьев зачитал послание Владимира Путина Раулю Хаджимба.

"Я получил это письмо полчаса назад, его текст еще нигде не публиковался", — сказал посол.

В послании президента России есть такие строки:

© Sputnik. Бадрак Авидзба Десять колонн под марш Победы: кадры репетиции парада

"Очень важно, что традиции сплоченности и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями, и сегодня составляют прочную основу для развития союзнических отношений между нашими странами. Прошу передать всем абхазским ветеранам самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни".

Фронтовые песни, накрытые столы, поздравительные речи. Фронтовики подпевали артистам, а капитан II ранга, ветеран трех войн Александр Молочковецкий взял микрофон и исполнил песню "Землянка". Зал аплодировал капитану стоя.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния сказал, что День Победы во всех странах постсоветского пространства приобрел сакральный смысл.

"Это праздник на все времена, значение которого трудно переоценить, — заявил Габния. — День Победы, по существу, является праздником жизни. Не важно, что мы не знаем поименно всех героев, важно, что мы помним бесценность этого подвига и передаем это знание потомкам".

Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии воевали с фашистами, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений. 22 жителя Абхазии получили звание Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы.