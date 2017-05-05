Каменная "пара" Гудауты: возвращение к былым краскам

Sputnik, Бадри Есиава.

Сердце города

Все послевоенное время жители Гудауты наблюдали, как исторические здания, расположенные в самом его сердце, медленно приходят в упадок. Универмаг "Гунда" со знаменитыми часами и "Детский мир" напротив не щадили ни время, ни погода, ни люди.

Гудаутские куранты, под которыми каждый вечер собирается молодежь, на долгие годы были "обездвижены". Время в городе в буквальном и переносном смысле остановилось, если не попятилось назад.

В 2016 году начались поэтапные работы по реставрации универмага "Гунда" и магазина "Детский мир" за счет средств района. Ремонт завершился несколько дней назад.

"Подобные объекты для администраций районов – это хозяйствующие объекты, но у меня к этому свое отношение. Я очень доволен результатом, великолепно сделано", — поделился своими эмоциями Кобахия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отреставрированное здание Детского мира в Гудауте

Замминистра вкратце рассказал об истории этих зданий, построенных в стиле модерн в период с 1909 по 1911 годы. Изначально они были покрашены в другие цвета. К примеру, "Гунда" была изумрудного цвета в традициях санкт-петербургской школы архитектуры. Годами позже здание перекрасили в бело-терракотовые цвета, и именно такую гамму, по согласованию с Министерством культуры, было решено оставить.

© Sputnik. Томас Тхайцук Универмагу "Гунда" в Гудауте будет возвращен его первозданный облик

По мнению Кобахия, жест администрации Гудаутского района может стать хорошим примером для остальных и доказывает особое отношение к своему культурному наследию.

Немецкая краска и реставраторы из Армении

Глава Гудаутского района Руслан Ладария рассказал Баталу Кобахия, что была восстановлена лепнина фасада, установлены дубовые входные двери, алюминиевые окна максимально приближенные по цвету к дереву и были заказаны в России, кованые перила балконов – дело рук местных мастеров, а краску подбирали немецкие специалисты.

А вот всей реконструкцией занималась бригада из Еревана, чьей работой глава района и замминистра культуры остались довольны.

Оказывается, что именно краска во многом спасла исторические постройки, законсервировав поверхности. Ее качество и устойчивость к влаге не позволили распространиться плесени по стенам зданий и разрушить их.

"Подрядчики, с которыми мы работали, давно сотрудничают с немецкими специалистами, которым мы отправили фотографии этих зданий. Они нам посоветовали определенную краску, благодаря которой здания будут дышать", — рассказал Ладария.

Валютный магазин

Во время восстановительных работ было сделано неожиданное открытие. Под слоем штукатурки обнаружили надпись на латинице.

"Самое интересное, что во время работ мы обнаружили на фасаде надпись "Torgsin", которая скрывалась под слоем шпатлевки. Раньше так назывались валютные магазины, которые строились во времена НЭПа в 1920-х годах", — сообщил Ладария.

Кобахия его дополнил, что эти валютные магазины просуществовали всего пять лет и нигде в Абхазии ему еще они не встречались. Во всем Советском Союзе их было около 250. Возможно, добавил он, это был единственный подобный магазин в стране.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реконструкция универмага "Гунда" в Гудауте

"Теперь мне понятно, почему внутри универмага такая лестница на второй этаж. Их можно увидеть в дорогих санкт-петербургских и елисеевских магазинах. Просьба – надо ее сохранить", — выразил обеспокоенность за будущее необычной лестницы Кобахия.

Замминистра сообщил главе района, что в 2017 году Минкультуры планирует объявить конкурс на лучшие реставрационные работы, и два гудаутских объекта обязательно попадут в этот список.

"А можно узнать, какой будет приз?" — улыбаясь, спросил Ладария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Страж времени в Гудауте: пробил час

Кобахия ответил, что самая лучшая награда — это хорошие отзывы горожан.

Глава Гудаутского района доложил, что восстановление центра на этом не закончится. В планах замена фонарных электрических столбов, предполагается спрятать кабели в землю, чтобы они не висели в воздухе, поменять тротуарную плитку и установить подсветку зданий. Следующим шагом будет реставрация остальных исторических зданий города.