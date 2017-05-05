Сладкая победа: в Абхазии назвали лучшего кондитера года

Конкурс "Праздник сладости" прошел в гостинице "Интер-Сухум". Когда я приближалась к ней, не зная масштабов запланированного мероприятия, у меня закралась мысль, а не ошиблась ли я адресом. Уже за два квартала улицы были забиты припаркованными машинами, из подъезжающих такси спешно выскакивали нарядные девушки, торопились и российские отдыхающие, подгоняя своих детей.

На первом этаже входа в банкетный зал стояли приветливые сотрудницы ТПП, лежала красная ковровая дорожка, обрамленная колоннами, на которых стояли коробки с конфетами, как приглашение в сладкую богемную жизнь.

Такой большой концентрации любителей сладкого в одном помещении не увидишь в обычные дни ни в одном кондитерском кафе Абхазии. Банкетный зал, в котором обычно играют большие свадьбы, был забит мужчинами, женщинами, молодежью и детьми, столпившимися с тарелочками, вилками и стаканчиками у столов, ломившихся от кондитерского изобилия.

с сайта ТПП Абхазии "Праздник сладости" среди любителей и профессионалов кондитерского дела республики

При таком столпотворении разглядеть выставленный на конкурс ассортимент не представлялось возможным. Так что, тем, кто равнодушен к сладкому и съедобному искусству, к коим отношусь и я, лучше сидеть в уголочке и терпеливо ожидать результатов конкурса. Какие виды тортов были представлены на конкурсе, чем они были украшены, какую форму обретали торты в руках умелых мастеров, я разглядела только на фотографиях.

ТПП уже четвертый раз проводит конкурс кондитеров "Праздник сладости". В этом году соревновались 23 кондитерских предприятия из разных городов республики. Впервые участвовали и кондитеры-любители.

с сайта ТПП Абхазии Торт одной из участниц конкурса "Праздник сладости"

Среди зрителей провели "сладкий розыгрыш" — те, чьи номерки вытащили из колбы, стали обладателями красочных и, надо полагать, вкусных тортов.

Была организована и сладкая ярмарка, средства от которой будут переданы в благотворительную организацию "Киараз".

В этом году выбрать лучшего из лучших доверили не профессиональному жюри, а самим сладкоежкам. Каждому при входе выдавали жетоны для голосования.

Итак, поклонники сладкого большинством выбрали "Лучшим кондитером —2017 года" Оксану Шахинба. Ей же досталась победа и в номинации "Лучший торт".

Лучшие восточные сладости, по мнению народного жюри, делает Оксана Голандзия, лучшие пирожные у кондитерской "ДОУ".

с сайта ТПП Абхазии Торт одной из участниц конкурса "Праздник сладости"

Оксана Шахинба призналась, что не имеет специального образования. Печь торты, по ее словам, это хобби.

"У меня и кондитерского цеха своего нет. Пеку дома. Рецепты тоже по ходу действия придумываю. Добавишь одно лишнее яйцо, уже другой торт получается", — призналась победительница.