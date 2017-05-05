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Синоптики обещают облачную погоду без осадков в рабочую субботу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В субботу на территории Абхазии сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сообщает Гидрометеослужба Абхазии.

СУХУМ, 5 май —  Sputnik. Облачную погоду без осадков обещают абхазские синоптики в субботу 6 мая.

Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба, будет медленно понижаться.   

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем столбик термометра поднимется до +17˚С +19˚С. 

Температура морской воды +12˚С, волнение умеренное 25-75 сантиметров. 

Относительная влажность воздуха 70-90 %.  

В столице республики облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +18˚С.



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