Синоптики обещают облачную погоду без осадков в рабочую субботу

СУХУМ, 5 май — Sputnik. Облачную погоду без осадков обещают абхазские синоптики в субботу 6 мая.
Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем столбик термометра поднимется до +17˚С +19˚С.
Температура морской воды +12˚С, волнение умеренное 25-75 сантиметров.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.
В столице республики облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +18˚С.