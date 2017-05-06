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Сотрудники АР в 1970 году. Елена Гунба и Тина Корсая и главный инженер Аведис Тер-Мкртычан

Тина Корсая: всегда на связи со слушателями

© Фото: из архива Елены Гунба
В Абхазии
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Темы:
Абхазскому радио 85 лет (19)
2020

В "золотой" фонд Абхазского радио вошли радиоочерки Тины Корсая о деятелях культуры, литературы, искусства и науки, корреспонденту Sputnik она рассказала о начале своего творческого пути.

Амра Амичба, Sputnik.

Заслуженный деятель культуры, журналист Тина Корсая, когда пришла на Абхазское радио, в самом начале некоторое время работала диктором на пару с Иваном Садзба. Но быть диктором ей не понравилось. 

Журналист Екатерина Бебиа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Боялась запнуться в эфире", — призналась она.  

Тине Корсая интереснее были тематические передачи. Получила первое задание главного редактора Абхазского радио  Артема Амкуаб сделать программу к  60-летию Баграта Шинкуба.

"Впервые увидела Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба и сказала ему о том, что хочу сделать передачу к его юбилею. Он спросил меня, кого я приглашу читать отрывки из его стихотворений. Перечислила имена — Леварса Касландзия, Нурбей Камкия, Этери Когония, Шалуа Гицба. Баграт мне говорит: "Леварса лучше всех, но не будет читать мои стихи".  — И в театре, и в литературе бывают недоразумения. Я, недолго думая, прихватив "репортер" пошла к Леварсе Касландзия. Изложила свою просьбу прочесть стихотворение. Так прочел, что, когда умер Касландзия, этот стих в его прочтении звучал на похоронах актера. И я хочу сказать, что Касландзия был великим актером, его Отелло —  один из лучших, что я видела в театре". 

После успешной передачи о Шинкуба Тина Корсая, засучив рукава, плотно взялась за культурную тематику, передачи выходили в разное время с разными названиями, но подача материалов журналиста, эмоциональное чтение, ее манера разговаривать, вести беседу, были узнаваемы. 

Радиожурналист поделилась секретом мастерства, владение которым обязательно почувствует зритель.

"Где бы вы ни работали — на телевидении, на радио или в газете — тот, кого записываете, насколько вы приближаете его к себе, впускаете себе в сердце, такая же будет ваша передача или публикация. Должно быть внутреннее сопереживание", — подчеркнула она.

1993 год. На фото: Олег Шамба, Иван Садзба,Людмила Цобехиа,Екатерина Бебия,Семен Адлейба, Анатолий Лагвилава
© Фото: из архива Екатерина Бебия
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По словам журналиста, во время войны, когда не работало телевидение на Восточном фронте, жители узнавали новости из выпусков Абхазского радио, все сидели перед приемниками, боясь пропустить слово.

"Помню, когда высадился Тамышский десант, среди них был и мой единственный сын, грузинское радио передало, что уничтожены все 600 бойцов, которые высадились. Почему грузины тиражировали такую информацию? Чтобы подорвать дух абхазских воинов и жителей Абхазии, которые услышат об этом. Абхазское радио моментально отреагировало и озвучило свои данные. Во-первых, высадилось 300 бойцов, а не 600, во-вторых, они смогли, вместо трех дней, девять дней удерживать трассу", — сказала Тина Корсая.

Раньше в селах практически у всех дома висели радиоприемники. 

"Сейчас у многих есть машины, все включают радиостанции. Куда бы ни ехали, слушают радио. Будьте всегда на связи со своими слушателями", — пожелала Тина Корсая радио Sputnik Абхазия. 

Темы:
Абхазскому радио 85 лет (19)
Теги:
Абхазия


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