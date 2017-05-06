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Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной

Один павильон летнего кафе уже возвели на набережной Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Строителям понадобилось 15 дней для завершения строительства первого павильона летнего кафе на набережной столицы Абхазии.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Строительные работы одного из павильонов летнего детского кафе на набережной Сухума завершены, сообщили Sputnik строители.

Люди на набережной.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава Сухума одобрил строительство кафе взамен на ремонт набережной

На строительство одного павильона ушло 15 дней, сооружение длиной в 15 и шириной в 6 метров, высота его около трех метров. Строители рассказали, что кафе будет стоять только на период туристического сезона, осенью его разберут. 

Демонтаж сооружения не представляет никакого труда, заверили они, павильон осталось только покрасить и накрыть специальным полотном.

Недалеко от кафе, рабочие закладывают основание для строительства второго павильона, который смонтируют до конца мая.

Основное сооружение детского кафе только на начальной стадии, оно располагается за чертой пляжной зоны. Бетонные основания уже готовы, строителям осталось соорудить сборно-разборную конструкцию.

  • Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной
    Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной
    Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной
    Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной

Ранее глава администрации Сухума Адгур Харазия рассказал Sputnik о том, что он лично дал согласие на строительство детского кафе на набережной Сухума. Глава администрации Сухума подчеркнул, что детское кафе будет одноэтажным, в нем не будут продавать спиртные напитки, и ни одно дерево не будет тронуто во время строительства. Также он добавил, что бизнесмены благоустроят набережную Сухума, если администрация города разрешит им построить детское кафе и несколько павильонов. 



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