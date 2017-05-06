Турнир по волейболу памяти Эдуарда Пилия начался в Сухуме

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Международный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия, открылся в субботу 6 мая в Сухуме.

По словам главы Федерации волейбола Абхазии, депутата Парламента Батала Табагуа, турнир давно стал традиционным.

"Благодаря этому турниру, мы вспоминаем человека, который возрождал этот вид спорта в тяжелые послевоенные годы. Эдуард Пилия любил этот вид спорта, любил в общем спорт и молодежь, которая вела здоровый образ жизни", — сказал Табагуа.

Начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария подчеркнула, что в соревнованиях должно было принять участие до десяти команд, но всего за первое место будут бороться четыре.

"В турнире участвует команда Сухума, Гагрского района, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и команда из Туапсе. Игры пройдут по круговой системе, все команды сыграют между собой", — пояснила она.

На церемонии открытии турнира присутствовала семья Эдуарда Пилия, который возглавлял Федерацию в течение 15 лет. Его сын Константин Пилия поблагодарил организаторов турнира за проведение соревнований в честь отца, а спортсменам пожелал удачи.

В первый день соревнований команда Сухума сыграет с российскими пограничниками, а гагрские спортсмены встретятся с туапсинцами.

Турнир пройдет в течение трех дней. 8 мая состоятся финальные игры и церемония закрытия. Победители будут награждены кубками и медалями, отдельные ценные призы ожидают лучших игроков состязания.



