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Турнир по волейболу

Турнир по волейболу памяти Эдуарда Пилия начался в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (109)
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Международный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия, будет проходить в Сухуме с 5 по 8 мая.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Международный турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия, открылся в субботу 6 мая в Сухуме.

По словам главы Федерации волейбола Абхазии, депутата Парламента Батала Табагуа, турнир давно стал традиционным. 

"Благодаря этому турниру, мы вспоминаем человека, который возрождал этот вид спорта в тяжелые послевоенные годы. Эдуард Пилия любил этот вид спорта, любил в общем спорт и молодежь, которая вела здоровый образ жизни", — сказал Табагуа.

Начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария подчеркнула, что в соревнованиях должно было принять участие до десяти команд, но всего за первое место будут бороться четыре. 

"В турнире участвует команда Сухума, Гагрского района, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и команда из Туапсе. Игры пройдут по круговой системе, все команды сыграют между собой", — пояснила она.

На церемонии открытии турнира присутствовала семья Эдуарда Пилия, который возглавлял Федерацию в течение 15 лет. Его сын Константин Пилия поблагодарил организаторов турнира за проведение соревнований в честь отца, а спортсменам пожелал удачи. 

В первый день соревнований команда Сухума сыграет с российскими пограничниками, а гагрские спортсмены встретятся с туапсинцами.

Турнир пройдет в течение трех дней. 8 мая состоятся финальные игры  и церемония закрытия. Победители будут награждены кубками и медалями, отдельные ценные призы ожидают лучших игроков состязания. 


Темы:
Спортивная Абхазия (109)


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