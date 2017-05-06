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Кабинет министров.

МИД Абхазии: Совет Европы принимает точку зрения Грузии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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МИД Абхазии прокомментировал решение Комитета Министров Совета Европы, в котором подчеркивается международно-правовая ответственность России, "как стороны конфликта с Грузией". Таким образом, в принятом решении впервые было зафиксировано, что "конфликт происходит между Российской Федерацией и Грузией".

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило серьезное разочарование тем, что в Совете Европы все больше осваивают пропагандистскую риторику официальных лиц Грузии, принося в жертву собственную объективность и беспристрастность. Об этом сообщает МИД Абхазии.

"Принимая точку зрения лишь одной стороны, Совет Европы становится прямым соучастником противоправных действий, осуществляемых Грузией в отношении Абхазии", — говорится в заявлении.

МИД Абхазии напомнил Комитету министров Совета Европы, принимающим подобные абсурдные решения, что грузино-абхазская война 1992-1993 годов, а также вооруженная агрессия 2008 года были инициированы грузинской стороной, которая несет полную ответственность за все последствия этих вооруженных конфликтов.

"Судя по всему, КМСЕ оказался в плену ложных представлений о событиях 1992-1993 годов, а также 2008 года, насаждаемых грузинскими политиками и дипломатами, и в соответствии с которыми, Грузия пытается утвердить в международном сообществе идею о том, что якобы не существовало грузино-абхазского конфликта, а существовал и существует лишь грузино-российский. Исходя из этой логики, европейские структуры делают абсолютно необоснованные и не соответствующие действительности заключения", — отмечается в тексте.

Учитывая эти обстоятельства, Абхазия обратилась к КМСЕ с призывом сохранять объективность при принятии подобного рода документов. 

"Кроме того, рекомендуем европейским структурам отказаться от использования заезженных штампов официальной грузинской пропаганды, и обратиться к альтернативным и объективным источникам информации", — говорится в заявлении.

 МИД республики также напомнил, что без признания существующих реалий, в которых Республика Абхазия является реально действующим политическим субъектом, невозможно адекватно оценивать ситуацию в Закавказском регионе.

Подобный однобокий и необъективный подход европейских структур, сочувствующих Грузии, может в конечном итоге привести к срыву Женевских дискуссий, являющихся единственной международной площадкой, призванной способствовать диалогу между Абхазией и Грузией, уверены в МИД Абхазии.

 



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