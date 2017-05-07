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Монастырь.

Новый Афон: благословенный

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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О святых местах Нового Афона, одного из мощнейших центров христианства в Абхазии, читайте в материале Арифы Капба.

Цветущие олеандры у дороги, кипарисы, выстроившиеся двумя рядами по дороге к водопаду и так упрямо напоминающие тосканские пейзажи, которые мы видели во многих фильмах об Италии, оливковые рощи на склонах холмов, грубые шершавые камни крепостей, плотно прилегающих один к другому, а еще белые лебеди в пруду у дороги… Даже всего этого было достаточного для того, чтобы уговорить кого-то съездить на выходные в Новый Афон, но есть и еще кое-что, делающее этот небольшой городок в самом центре Абхазии привлекательным не только для нас, но и для многих, многих людей, приезжающих издалека. Новый Афон – это еще один из мощнейших центров христианства в Абхазии.

Вид на новоафонский монастырь
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новый Афон: цитадель царства абхазов и христианские святыни

Святые места Нового Афона прежде всего связаны с именем одного из апостолов Христа – Симона Кананита, известного еще как Симон Зилот. Прозвище Кананит произошло от названия места, откуда он был родом – Кана Галилейская. Именно в Кане Иисус Христос совершил чудо превращения воды в вино. Это произошло на свадьбе Симона, который после этого уверовал в Христа и последовал за ним

На территории Абхазии первыми проповедовать христианство стали в середине первого тысячелетия апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Апостол Андрей ушел дальше в Зихию, а Симон Кананит остался в пределах Абхазии. Изначально он проповедовал христианство в Севастополисе, но потом, видимо, из-за гонений преследовавших его язычников и служителей римского гарнизона он перебрался в Анакопию. По преданию, он жил в гроте у реки Псырцха. Место это почитается как святое.

Дорога к гроту Симона Кананита
© Sputnik. Томас Тхайцук
Дорога к гроту Симона Кананита

В Анакопии Симон Кананит занимался проповеднической деятельностью, которая раздражала римских легионеров, именно от них апостол принял мученическую смерть и был обезглавлен.

Ученики и последователи Симона Кананита погребли его тело в Анакопии, и на этом месте позже был построен храм, который ныне носит имя апостола.

Храм Симона Кананита у реки Псырцха, находящийся вблизи искусственного водопада является "культовым сооружением раннего средневековья", пишет исследователь истории Нового Афона ученый Георгий Амичба. Построенный в IX — X веках, он был частично видоизменен в XIX веке.

Специалисты характеризуют этот храм как трехапсидную крестово-купольную композицию, где центральная апсида является пятигранной, а боковые выступы полукруглые. Храм был построен из белых тесаных известняковых камней в эпоху Абхазского царства и по архитектуре соответствует византийской  школе.

В своей работе "Новый Афон и его окрестности" Амичба упоминает,что храм Симона Кананита сохранил две раннесредневековые греческие надписи. Одна из них над окнами нижней стены храма. Тут же находится изображение круга и креста в нем. Надпись расшифровывается лишь частично. "Один из вариантов ее прочтения: Матерь Божия! Спаси Георгия пречистого, митрополита — (Зихского?)", — пишет Амичба. Вторая надпись находится на одном из камней  восточного фасада храма. Она тоже читается лишь частично, но известно, что надпись обращена к Господу Богу с просьбой о спасении строителя этого храма.

Храм Симона Кананита у реки Псырцха
© Sputnik. Томас Тхайцук
Храм Симона Кананита у реки Псырцха

В IV веке при византийском императоре Комнино этот храм был украшен уникальными фресками. В первой половине XIX века храм посетил известный паломник Муравьев. Он был поражен тонкостью выложенных из дикого камня стен и высотой опирающихся на тонкие столбы сводов. Тогда на стенах храма еще была сохранна роспись – два мученика и Успение Богородицы. 

В конце XIX века, а именно 27 ноября 1875 года, по указу российского императора Александра III храм Симона Кананита был передан монастырю. Монахи усиленно взялись за обустройство храма, в 1882 году долгое время не действовавший храм стал вновь принимать прихожан.

В Абхазии и, конечно, в самом Новом Афоне особенно чтят память о Симоне Кананите. Праздник, посвященный этому апостолу, даже стал общегосударственным выходным днем и отмечается 23 мая ежегодно. Настоящим местом паломничества стал грот, или келья Симона Кананита – место, находящееся в глуби Псырцхинского ущелья. Келья представляет собой небольшой грот в скале. Очень многие, приезжающие в Новый Афон, чтобы посетить святые места, приходят и сюда.

Грот Симона Кананита.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Грот Симона Кананита.

Вот такой он, Новый Афон, пронизанный красотой природы, богатой историей и благословением Господа. И храм Симона Кананита в этом смысле не единственное его "сокровище". Но об этом в других статьях.

В статье использованы материалы Георгия Амичба.

Теги:
Абхазия


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