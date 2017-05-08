Шансы были невелики: уникальная операция в Абхазии

О сложнейшей операции и результатах обследования населения республики корреспонденту Sputnik рассказал международный коллектив врачей из Индии, России, Абхазии.

Небольшой процент больных

Во время "Недели ранней диагностики рака", проходившей в Абхазии с 18 по 21 апреля, было обследовано 217 человек. У семерых был подтвержден диагноз "онкология". По мнению специалистов, на этих данных строить официальную статистику преждевременно, но, тем не менее, 3,2% онкольных – цифра утешительная, она не выше, чем в других странах. В российских городах, где до этого проходила, эта цифра составляла — 5-6%.

© Sputnik. Амра Амичба За неделю 200 пациентов: онкологи рассказали об итогах акции в Абхазии

"Акция по недельной профилактике была вызвана жизненной необходимостью, — рассказывает главврач национального онкоцентра Абхазии Лев Аргун. – Наши коллеги провели здесь огромную работу. Ежедневно они вели консультации, обследования, читали лекции для медработников. Небольшая цифра больных радует. Это говорит, что люди стали больше заботится о своем здоровье".

Но, как говорит Лев Аргун, низкий процент выявленных онкобольных – не повод беспечно относиться к своему здоровью. В онкологии основа всему – ранняя диагностика.

Хирург-онколог основатель и директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан (доктор Сома) также подчеркнул важность ранней профилактики.

"Профилактикой рака на поздних стадиях заниматься невозможно, — сказал доктор Сома. — Можно не курить, вести здоровый образ жизни, это реально поможет, но стопроцентной гарантии, что у человека не разовьется онкология, это не дает".

Сомасундарам Субраманиан рассказал, что история выездной "недели ранней диагностики рака" началась у него на родине, в Индии, затем продолжилась в России, а сейчас дошла до Абхазии.

"Наша акция несколько лет назад впервые прошла в моем родном городе и была посвящена памяти моего папы — профессора Субраманиан, который был известным онкологом в 75-миллионном штате, — рассказывает доктор Сома. – Тогда за два дня мы приняли огромный поток людей. Это стало первым таким опытом. Потом в более усовершенствованном виде мы начали проводить такие акции в России: подмосковном Королева, Троицке, Одинцово. Программа в Абхазии оказалась организована лучше всех, большая заслуга в этом принимающей стороны".

Запущенная стадия

За неделю, что врачи из Индии, России и Абхазии принимали и обследовали людей, было выявлено семь человек с онкологией. Одному из больных была проведена уникальная операция на лимфоузле.

Оперировал пациента доктор Сома, консультировал хирурга – крупнейший в России специалист по операциям на шее и голове, хирург-онколог, член Совета экспертов Евразийской онкологической программы Виктор Письменный.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аргун о начале акции по диагностике рака: записались 120 человек

Как говорят врачи, операция была сложнейшей, а шансы на удачный исход – минимальными. Пациент и его семья дали согласие.

Операции не входят в программу недели ранней диагностики. После окончания диагностики врачи из разных стран приехали в Абхазию за свой счет, чтобы прооперировать больного.

"Операция вынужденная, — говорит Виктор Письменный. — Пришлось удалять пораженный орган. Опухоль была запущена, в таком состоянии хирурги редко когда делают операции, обычно оставляют больного на "доживание". Порадовало отношение врачей в Абхазии, они были рады специалисту, который может решить судьбу этого человека. Это приятно по-врачебному, да и просто по-человечески".

Ассистент доктора Сома рассказал Sputnik, что операция на лимфоузле была уникальной, такие редко проводятся не только в Абхазии, но даже в институтах Москвы и Санкт-Петербурга.

Новое оборудование для Абхазии

Замминистра здравоохранения Абхазии Батал Кация сказал, что республиканский онкоцентр уже стал площадкой, на которой налажено сотрудничество между врачами из разных стран.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Онкологи удивились активности: как началась неделя диагностики рака в Сухуме

"Хочу, чтобы другие лечебные учреждения республики последовали его примеру", — сказал Кация.

Доктор Сома рассказал, что Евразийский противораковый фонд ищет возможности для выделения Абхазии аппарата дистанционной лучевой терапии.

"Для меня стало мечтой, чтобы в Абхазии появился такой аппарат, чтобы пациенты могли лечиться здесь, в Сухуме, а не ехать в Сочи, в Тбилиси, — говорит доктор Сома из Индии. – Сейчас же мы будем готовить местные кадры, чтобы к моменту получения аппарата здесь были специалисты, умеющие с ним обращаться".

Акцию "Неделя ранней диагностики рака" проводила Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд (EACF), Научно-образовательный центр "Евразийская онкологическая программа ЕАФО" и Национальный онкологический центр Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда "Амшра" и Министерства здравоохранения республики. Все доктора работали бесплатно. Организаторы и спонсоры оплачивали им только дорогу.