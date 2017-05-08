Шансы были невелики: уникальная операция в Абхазии

О сложнейшей операции и результатах обследования населения республики корреспонденту Sputnik рассказал международный коллектив врачей из Индии, России, Абхазии.
Небольшой процент больных
Во время "Недели ранней диагностики рака", проходившей в Абхазии с 18 по 21 апреля, было обследовано 217 человек. У семерых был подтвержден диагноз "онкология". По мнению специалистов, на этих данных строить официальную статистику преждевременно, но, тем не менее, 3,2% онкольных – цифра утешительная, она не выше, чем в других странах. В российских городах, где до этого проходила, эта цифра составляла — 5-6%.
"Акция по недельной профилактике была вызвана жизненной необходимостью, — рассказывает главврач национального онкоцентра Абхазии Лев Аргун. – Наши коллеги провели здесь огромную работу. Ежедневно они вели консультации, обследования, читали лекции для медработников. Небольшая цифра больных радует. Это говорит, что люди стали больше заботится о своем здоровье".
Но, как говорит Лев Аргун, низкий процент выявленных онкобольных – не повод беспечно относиться к своему здоровью. В онкологии основа всему – ранняя диагностика.
Хирург-онколог основатель и директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан (доктор Сома) также подчеркнул важность ранней профилактики.
"Профилактикой рака на поздних стадиях заниматься невозможно, — сказал доктор Сома. — Можно не курить, вести здоровый образ жизни, это реально поможет, но стопроцентной гарантии, что у человека не разовьется онкология, это не дает".
Сомасундарам Субраманиан рассказал, что история выездной "недели ранней диагностики рака" началась у него на родине, в Индии, затем продолжилась в России, а сейчас дошла до Абхазии.
"Наша акция несколько лет назад впервые прошла в моем родном городе и была посвящена памяти моего папы — профессора Субраманиан, который был известным онкологом в 75-миллионном штате, — рассказывает доктор Сома. – Тогда за два дня мы приняли огромный поток людей. Это стало первым таким опытом. Потом в более усовершенствованном виде мы начали проводить такие акции в России: подмосковном Королева, Троицке, Одинцово. Программа в Абхазии оказалась организована лучше всех, большая заслуга в этом принимающей стороны".
Запущенная стадия
За неделю, что врачи из Индии, России и Абхазии принимали и обследовали людей, было выявлено семь человек с онкологией. Одному из больных была проведена уникальная операция на лимфоузле.
Оперировал пациента доктор Сома, консультировал хирурга – крупнейший в России специалист по операциям на шее и голове, хирург-онколог, член Совета экспертов Евразийской онкологической программы Виктор Письменный.
Как говорят врачи, операция была сложнейшей, а шансы на удачный исход – минимальными. Пациент и его семья дали согласие.
Операции не входят в программу недели ранней диагностики. После окончания диагностики врачи из разных стран приехали в Абхазию за свой счет, чтобы прооперировать больного.
"Операция вынужденная, — говорит Виктор Письменный. — Пришлось удалять пораженный орган. Опухоль была запущена, в таком состоянии хирурги редко когда делают операции, обычно оставляют больного на "доживание". Порадовало отношение врачей в Абхазии, они были рады специалисту, который может решить судьбу этого человека. Это приятно по-врачебному, да и просто по-человечески".
Ассистент доктора Сома рассказал Sputnik, что операция на лимфоузле была уникальной, такие редко проводятся не только в Абхазии, но даже в институтах Москвы и Санкт-Петербурга.
Новое оборудование для Абхазии
Замминистра здравоохранения Абхазии Батал Кация сказал, что республиканский онкоцентр уже стал площадкой, на которой налажено сотрудничество между врачами из разных стран.
"Хочу, чтобы другие лечебные учреждения республики последовали его примеру", — сказал Кация.
Доктор Сома рассказал, что Евразийский противораковый фонд ищет возможности для выделения Абхазии аппарата дистанционной лучевой терапии.
"Для меня стало мечтой, чтобы в Абхазии появился такой аппарат, чтобы пациенты могли лечиться здесь, в Сухуме, а не ехать в Сочи, в Тбилиси, — говорит доктор Сома из Индии. – Сейчас же мы будем готовить местные кадры, чтобы к моменту получения аппарата здесь были специалисты, умеющие с ним обращаться".
Акцию "Неделя ранней диагностики рака" проводила Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд (EACF), Научно-образовательный центр "Евразийская онкологическая программа ЕАФО" и Национальный онкологический центр Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда "Амшра" и Министерства здравоохранения республики. Все доктора работали бесплатно. Организаторы и спонсоры оплачивали им только дорогу.