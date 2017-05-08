Волейболисты из Туапсе стали обладателями главного Кубка имени Эдуарда Пилия

СУХУМ, 8 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Команда из Туапсе стала победителем Международного турнира по волейболу, посвященного памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия, об этом корреспонденту Sputnik рассказала специалист информационного отдела Государственного комитета по физической культуре и спорту Ирина Гогия.

"Главный Кубок турнира завоевала команда из Туапсе. Второе место заняли волейболисты Сухума. Третье место у российских пограничников. Четвертыми стали спортсмены из Гагрского района", — сказала Гогия.

По словам специалиста Госкомитета по физической культуре и спорту, в ходе соревнований были определены и лучшие игроки турнира. В список лучших вошли по одному игроку из каждой команды.

"Лучшим игроком турнира были признаны Александр Бессмертный из команды Погрануправления, Роман Албеков из туапсинской команды, игрок столичной команды Александр Шаруда, среди игроков команды из Гагры лучшим признан Артем Коджаманян", — перечислила Ирина Гогия.

Призеры награждены кубками и медалями, отдельные ценные призы получили лучшие игроки состязания.

В турнире участвовало четыре команды: команда Сухума, Гагрского района, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, команда из Туапсе. Игры прошли по круговой системе, то есть все команды сыграли между собой.