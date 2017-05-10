Утром в четверг в Абхазии ожидается дождь

СУХУМ, 10 май — Sputnik. В четверг 11 апреля из-за смены циклона на антициклон, пришедший с запада, на территории Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром будет дождь, днем погода прояснится.

Ночью температура воздуха опустится от +14˚С до +12˚С, днем столбик термометра поднимется от +18˚С до +20˚С.

Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура морской воды +13˚С, волнение на море будет умеренным.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.