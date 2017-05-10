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Утром в четверг в Абхазии ожидается дождь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Дождь в ночь со среды на четверг прогнозируют синоптики в Абхазии.

СУХУМ, 10 май —  Sputnik. В четверг 11 апреля из-за смены циклона на антициклон, пришедший с запада, на территории Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром будет дождь, днем погода прояснится.

Ночью температура воздуха опустится от +14˚С  до +12˚С, днем столбик термометра поднимется от +18˚С до +20˚С. 

Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.    

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду. 

Температура морской воды +13˚С, волнение на море будет умеренным.  

Относительная влажность воздуха 70-90 %. 



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