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Пресс-конференция о процедуре пересечения КПП Псоу прошла в МИД Абхазии

МИД Абхазии: очередей на КПП "Псоу" в курортный сезон не будет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция о процедуре пересечения КПП "Псоу" и дезинформации, которая периодически появляется в СМИ на тему возможного затора на границе с Россией в курортный сезон, прошла в МИД Абхазии в среду 10 мая.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Заторов и больших очередей на государственной границе по реке Псоу в курортный сезон не будет, об этом заявил замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания на пресс-конференции в Сухуме в среду 10 мая. 

"По имеющейся статистике на сегодняшний день, никаких заторов и очередей на КПП "Псоу" не будет. Это просто нереально", — сказал Тания. 

Это связано, по мнению Тания, с тем, что подавляющее большинство туристов — граждане России, с которой у Абхазии заключено межгосударственное соглашение о безвизовом режиме. 

Для граждан Белоруссии и Казахстана существует специальный указ президента Абхазии, согласно которому они освобождаются от оформления виз, если срок пребывания в республике не превышает 14 дней. 

Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области
© Sputnik. Игорь Зарембо
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Заместитель консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба обратил внимание на то, что на КПП "Псоу»" открыт пункт, где непосредственно при пересечении границы выдаются визы иностранным гражданам, причем процедура максимально упрощена. 

"Раньше действовала схема, при которой иностранный гражданин должен был заполнить анкету и дожидаться ответа в течение пяти рабочих дней. Так как наша страна заинтересована в посещении туристами, мы установили консульский пункт МИД республики прямо на границе", — сказал Авидзба.

По его словам, на оформление одной визы будет уходить от двух до трех минут. По-прежнему визу можно получить и в головном офисе консульского департамента в Сухуме по улице Сахарова, 33. 

По статистике, добавил он, помимо российских граждан, ежегодно Абхазию посещают от семи до восьми тысяч иностранцев. География проживания туристов довольно обширная:  Германия, США, Италия, Греция и прибалтийские республики. 



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