Девушка свела счеты с жизнью, прыгнув из окна многоэтажки в Гагре

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Семнадцатилетняя Елизавета Раджабова совершила самоубийство, выпрыгнув из окна 6 этажа многоквартирного дома в Гагре, сообщил Sputnik начальник Управления внутренних дел по Гагрскому району Астамур Хагуш.

По словам, судмедэксперта гагрского морга Ашота Чакряна, тело девушки было доставлено в морг во вторник 9 мая в 15 часов дня. Девушка сама выпрыгнула из окна, сказал Чакрян, ссылаясь на показания очевидцев.

"Со слов отца, она выпрыгнула из окна. Отец отказался от вскрытия, это его вторая погибшая дочь, ранее одна из его дочерей утонула. Прокуратура также согласилась с тем, чтобы не делать вскрытия", — пояснил эксперт.

Начальник Управления внутренних дел по Гагрскому району Астамур Хагуш сказал, что материалы по самоубийству направлены в Прокуратуру Гагрского района.