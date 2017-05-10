Бурильщик и музыкальных дел мастер: история Кучи Лакрба

Sputnik, Нонна Тхуазба.

Куча Лакрба родился в 1903 году в селе Куланырхуа Гудаутского района. Он закончил четыре класса Новоафонской церковно-приходской школы. В 1930 году переехал в Ткуарчал, где работал бурильщиком.

Куча Лакрба изготавливал оригинальные поделки из рога, дерева, кости, железа, глины. Создавал древние абхазские музыкальные инструменты, такие как ахархар и акапкап – своеобразные абхазские кастаньеты. Делал струнные, смычковые и духовые инструменты – апхьарца, аюмаа, ахымаа, ачамгур, ачарпын. Ими и по сей день пользуются национальные ансамбли Абхазии и музыканты Северного Кавказа.

Музыкальные инструменты Лакрба и поделки из дерева, собранные им предметы абхазской старины неоднократно экспонировались на выставках в Сухуме и Тбилиси.

Сказания, которые Куча Лакрба часто слышал с детства, он издал в двух сборниках "Невысыхающий родник" и "Неугасающий очаг".

Куча Лакрба — автор "из народа". Можно сказать, его тексты не относятся ни к большой литературе, ни к "письменному фольклору". В его работах встречаются сказки, пословицы и поговорки, героико-исторические сказания, воспоминания, этнографические тексты, но основные записи – устные рассказы поучительного характера, написанные на основе устного фольклорного материала.

Куча Лакрба

Мастер также собирал старинные названия предметов, большинство из которых сегодня не используются. Названия более тысячи предметов домашнего быта абхазов в прошлом, орудий труда, охоты, рыболовства, старинных жилищ в горных и равнинных условиях.

Лакрба воссоздал абхазскую арбу, колеса которой изготовил из ствола шелковицы. Внутри арбы помещалась сплетенная из рододендрона корзина.

В каждом селе или в каждой семье были свои сказители, резчики по дереву, кузнецы и ювелиры. Лакрба сумел сохранить уникальный абхазский фольклор и богатое наследие народного рукоделья. Он видел, что предметы быта, стиль жизни, культура абхазов стремительно менялись, и работал усердно, сохраняя все ценное, что поглощало неумолимое время.

"Он постоянно работал. Для него творчество было во всем. Используя дерево, он изображал, воссоздавал какие-то отрывки из прошлого, что-то по воспоминаниям, и ему это безумно нравилось, а нам нравилось смотреть эти уникальные работы", – признался абхазский поэт Геннадий Аламиа, друг семьи Лакрба.

Куча Лакрба вместе с супругой Адущеи Айба воспитали пятерых детей: троих сыновей — Олега, Виталия, Зураба, двух дочерей — Эмму и Тамару.

Ему хотелось, чтобы работы его были доступны людям, чтобы их видели, но осуществить эту мечту не успел. Он скончался в 1986 году. Открыть музей работ Кучи Лакрба в Новом Афоне смогла в 2004 году его дочь Тамара.