Бурильщик и музыкальных дел мастер: история Кучи Лакрба

Sputnik, Нонна Тхуазба.
Куча Лакрба родился в 1903 году в селе Куланырхуа Гудаутского района. Он закончил четыре класса Новоафонской церковно-приходской школы. В 1930 году переехал в Ткуарчал, где работал бурильщиком.
Куча Лакрба изготавливал оригинальные поделки из рога, дерева, кости, железа, глины. Создавал древние абхазские музыкальные инструменты, такие как ахархар и акапкап – своеобразные абхазские кастаньеты. Делал струнные, смычковые и духовые инструменты – апхьарца, аюмаа, ахымаа, ачамгур, ачарпын. Ими и по сей день пользуются национальные ансамбли Абхазии и музыканты Северного Кавказа.
Музыкальные инструменты Лакрба и поделки из дерева, собранные им предметы абхазской старины неоднократно экспонировались на выставках в Сухуме и Тбилиси.
Сказания, которые Куча Лакрба часто слышал с детства, он издал в двух сборниках "Невысыхающий родник" и "Неугасающий очаг".
Куча Лакрба — автор "из народа". Можно сказать, его тексты не относятся ни к большой литературе, ни к "письменному фольклору". В его работах встречаются сказки, пословицы и поговорки, героико-исторические сказания, воспоминания, этнографические тексты, но основные записи – устные рассказы поучительного характера, написанные на основе устного фольклорного материала.
Мастер также собирал старинные названия предметов, большинство из которых сегодня не используются. Названия более тысячи предметов домашнего быта абхазов в прошлом, орудий труда, охоты, рыболовства, старинных жилищ в горных и равнинных условиях.
Лакрба воссоздал абхазскую арбу, колеса которой изготовил из ствола шелковицы. Внутри арбы помещалась сплетенная из рододендрона корзина.
В каждом селе или в каждой семье были свои сказители, резчики по дереву, кузнецы и ювелиры. Лакрба сумел сохранить уникальный абхазский фольклор и богатое наследие народного рукоделья. Он видел, что предметы быта, стиль жизни, культура абхазов стремительно менялись, и работал усердно, сохраняя все ценное, что поглощало неумолимое время.
"Он постоянно работал. Для него творчество было во всем. Используя дерево, он изображал, воссоздавал какие-то отрывки из прошлого, что-то по воспоминаниям, и ему это безумно нравилось, а нам нравилось смотреть эти уникальные работы", – признался абхазский поэт Геннадий Аламиа, друг семьи Лакрба.
Куча Лакрба вместе с супругой Адущеи Айба воспитали пятерых детей: троих сыновей — Олега, Виталия, Зураба, двух дочерей — Эмму и Тамару.
Ему хотелось, чтобы работы его были доступны людям, чтобы их видели, но осуществить эту мечту не успел. Он скончался в 1986 году. Открыть музей работ Кучи Лакрба в Новом Афоне смогла в 2004 году его дочь Тамара.