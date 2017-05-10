Фаренгейт сына президента Абхазии занял призовое место в Черкесске

СУХУМ, 10 май — Sputnik, Амра Амичба. Лошадь по кличке Фаренгейт сына президента Рауля Хаджимба заняла призовое место на скачках в Черкесске, сообщил президент федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

По его словам, Фаренгейт выступал в самом трудном забеге среди знаменитых и чистокровных лошадей.

"Всего в забеге участвовало 12 лошадей. Но лошадь сына президента сумела приехать в призовом сегменте, в конном спорте призы считают до 4 места, — уточнил Аслан Камлия. — В Черкесск, куда были приглашены абхазские конезаводчики, мы повезли три лошади. В забеге, где скакали 15 голов, две абхазские лошади Нодара Цишба заняли второе и третье место, а также получили приз Дружбы народов Карачаево-Черкесской республики".

Президент федерации конного спорта Аслан Камлия, отметил, что итоги забегов в Краснодаре, Ростове и Пятигорске стали успешными для абхазской команды.

"На соревновании на Краснодарском ипподроме скакали две абхазские лошади. Доцент (жокей Анзор Саманба, хозяин лошади Гурам Ардзинба) занял 3 место и получил приз администрации Краснодарского края. Вторая лошадь — Паджеро (жокей Алексей Голик, хозяин лошади Анрик Лакоя) тоже заняла третье место, но уже в более престижной гонке — рейтинговой скачке".

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По словам Камлия, абхазская делегация в Краснодаре была довольно многочисленной, было 150 любителей конного спорта.

В Ростове тоже проходили соревнования, в которых принимали участие две абхазские лошади. Лошадь Норд-Мун (жокей Андрей Юрасов, хозяин Ахра Ашуба) заняла первое место. Вторая лошадь Фаст-керл (жокей Андрей Юрасов, хозяин Ахра Ашуба) в престижной скачке заняла третье место.

"Это для нас большое достижение. Потому что все-таки мы начинающие коневладельцы. Со всей России привозят на скачки лошадей. Мы не отстаем, все же есть результаты. Я надеюсь, что в будущем мы будем выступать еще лучше", — уверен президент федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

В Пятигорске 8 мая в скачках участвовали две лошади Беслана Абхазава. Одна лошадь заняла третье престижное место, вторая – четвертое место.