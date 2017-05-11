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Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда. Фото 1957 года.

"Абхазский Пушкин": поэты и ученые о Баграте Шинкуба

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба
В Абхазии
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Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (3)
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12 мая 1917 года родился Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В преддверии столетия со дня рождения Народного поэта Абхазии, автора знаменитого романа "Последний из ушедших" Баграта Шинкуба ученые, поэты и писатели поделились своими воспоминаниями о великом абхазском творце.

Абхазский Пушкин
Народный поэт Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграт Шинкуба в кругу Члоуских долгожителей
© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба
Баграт Шинкуба: путеводная звезда абхазской поэзии

Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, рассказывая о Баграте Шинкуба и его творческом наследии, отметил, что произведения поэта оказали огромное влияние на развитие национальной литературы. 

"Баграт Шинкуба вдыхал жизнь в лирические строки, все его произведения написаны высокохудожественным языком. Есть талантливые люди, но не умеющие создавать образы, литература – это образы", — говорит Ласуриа.

Произведения Баграта Шинкуба отличаются необычайной глубиной мысли и в то же время легкие для восприятия.

"Еще до нас те, кто увидел изысканность лирического слова, гармонию стихотворений Баграта Шинкуба стали называть его "абхазским Пушкиным", — сказал Мушни Ласуриа.

Ритм и рифма существовали и до появления в абхазской литературе Баграта Шинкуба, сказал поэт.

Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия в 1986 году.
© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба
Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия в 1986 году.

"И в русской литературе до появления Пушкина было бесчисленное количество рифм, ритмов, были поэты от Ломоносова до Державина. Но произведения Пушкина с использованием ямбического стихосложения, которым написан "Евгений Онегин" и другие лирические произведения, стали для русских поэтов новым измерением в творчестве", — отмечает Мушни Ласуриа.

Пушкин создал новый лирический язык.

"Но, как отмечали русские ученые, использование поэтического наследия Пушкина другими авторами в большей степени отражалось на внешнем оформлении их стихов. Но внутреннее содержание пушкинского стиха, дух, гармонию они не могли перенять, потому что это мог сделать только Пушкин. И в абхазской поэзии схожая ситуация, если брать аналогию, после того как начал творить Баграт Шинкуба, в абхазской поэзии стали появляться произведения написанные в стиле Шинкуба, но так же, как и в русской поэзии, другие поэты не смогли передать всей внутренней красоты и художественного воплощения Шинкуба", — сказал Мушни Ласуриа.

Шинкуба и фольклор 
Георгий Гулия, Баграт Шинкуба, Александр Твардовский, Жора (сын) и Константин Симонов в апацхе на даче в Агудзере
© Фото: Татьяна Гулия
"Слово о Баграте Шинкуба…" покажут в Абхазии к 100-летию поэта

Доктор филологических наук, профессор Шота Салакая, отмечая глубокую связь творчества Баграта Шинкуба с устным народным творчеством и подчеркивая многогранность творческой личности поэта, сказал, что Шинкуба был блестящим знатоком и собирателем  фольклора. 

"Связь Баграта Шинкуба с абхазской литературой очень многогранна. Но он сам очень воодушевленно говорил о том, что лучшим временем для него является то, когда с бумагой и ручкой записывал фольклорные материалы, передвигаясь от одного села к другому, от одного двора к другому. Встречи с народными сказителями он считал счастьем для себя. Это, конечно, не означает, что свои лирические произведения, прозу ценил меньше, конечно же, нет, но основой, истоком для своего творчества он считал именно устное народное творчество", — отметил фольклорист Шота Салакая.

Первые строки Баграта Шинкуба были основаны на фольклоре, отмечает Салакая. Собранные в экспедициях материалы, в которые входили и героический эпос абхазов, и различные истории, записанные по всей Абхазии, Баграт Шинкуба печатал в книгах и журналах. Таким образом он после себя оставил бесценный материал народного слова, который по крупицам собирал многие годы, отмечает Шота Салакая.   

 

Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (3)


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