"Бурка" Шинкуба на плечах литературы

Бадрак Авидзба, Sputnik

Накануне столетнего юбилея со дня рождения Баграта Шинкуба в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа ученые, поэты, родные поэта и писателя рассказывали о многогранности его творческого дарования.

“Бурка“ Баграта © Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба "Абхазский Пушкин": поэты и ученые о Баграте Шинкуба

Рассказывая о влиянии творчества Баграта Шинкуба на национальную литературу, Народная поэтесса Карачаево-Черкесии Лариса Шебзухова отметила, что оно очень значительное не только для абхазской, но и для литературы народов Кавказа.

“Как лучше выразить то влияние, которое оказал на литературу Кавказа Баграт Шинкуба, как объяснить то, что чувствуют представители малочисленных народов, читая великую книгу Шинкуба “Последний из ушедших“? Я хотела бы перефразировать слова Федора Достоевского о том, что все писатели вышли из гоголевской “Шинели“. Проецируя это выражение на нас, я хотела бы сказать, что все мы вышли “из бурки“ Баграта Васильевича. Из бурки вечности, которая накинута на плечи литературы, выйдет не одно поколение творцов“, — уверена Шебзухова.

Новый жанр

Директор АбИГИ Арда Ашуба отметил, что классик абхазской литературы широко известен не только в Абхазии, но и далеко за пределами.

“Сегодня мы вспоминаем некоторые страницы из жизни этого замечательного человека. Баграт Шинкуба был человеком своей эпохи, он был великим мастером всех жанров поэзии, его шедевры получили музыкальное звучание, стали известными народными песнями“, — подчеркнул он.

С именем Шинкуба связано возникновение нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах, сказал он.

“Песня о скале“ стала первым романом в стихах в национальной литературе. Созданный им абхазский эпос открывает новый подход к образам времени народа, человека. В этих произведениях образ времени воспринимается в вечном развитии и движении, изображается мир с точки зрения роли личности и с позицией целого народа“, — отметил директор АбИГИ.

На основе произведения Баграта Шинкуба был снят художественный фильм “Белый башлык“, напомнил он.

“Произведением, известным на весь мир, безусловно, является роман Баграта Шинкуба “Последний из ушедших“. Этот роман стал выдающимся событием в абхазской литературе, произведение посвящено истории убыхов, разделивших судьбу других махаджиров во второй половине XIX века“, — подчеркнул он.

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба Баграт Шинкуба: путеводная звезда абхазской поэзии

По словам директора АбИГИ, Баграт Шинкуба был не только поэтом, внесшим бесценный вклад в абхазскую литературу, он также был одним из самых ярких представителей национально-освободительной борьбы абхазского народа.

Гость круглого стола из Кабардино-Балкарии, поэт, журналист, главный редактор газеты “Горянка“ Зарина Канукова отметила роль Шинкуба в развитии литературы народов Кавказа.

“Если сказать, что нам больше известен роман “Последний из ушедших“, это правда, но это не единственное его произведение, которое сейчас изучается молодыми учеными, в том числе литературоведами. Наличие романа — это особый пласт, это то произведение, которое дало нам возможность пересмотреть и себя, и свои корни, и оно дало нам особый толчок, который позволил нам двигаться дальше“, — считает Канукова.

Новый этап абхазской поэзии

Поэт Владимир Зантария в своем выступлении обратил внимание, что в 30-е годы XX века абхазская поэзия и вся литература в целом переживали сложный этап становления и профессионального роста.

“Она, постепенно освобождаясь от декларативной широковещательности, включается в широкий поиск новых путей и средств художественного воплощения. В процессе углубляющегося творческого постижения поэтами того периода уделяется значительное внимание концентрации смысла, гармонизации глубины лирического самовыражения“, — сказал он.

Зантария подчеркнул, что в творчестве таких мастеров слова, как Иуа Когония, Баграт Шинкуба, Михаила Лакрба, Леонтий Цвижба постепенно начинает преобладать живописно-пластический стиль письма.

“В лирических произведениях этих авторов умело используются такие стилистические приемы, как монолог, диалог, риторические вопросы. Уже к концу 30-х годов выходит на передний план исследование внутреннего мира человека, сложных во многом противоречивых взаимоотношений человека и природы, интимных чувств лирического героя“, — сказал он.

Усиление личностно-субъективного начала, внутренней гармонии абхазского стиха находит отражение в произведениях Шинкуба, заметил Зантария.