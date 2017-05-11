Угрозой нацбезобасности Абхазии назвали наркоманию в Общественной палате

СУХУМ, 11 май — Sputnik, Амра Амичба. Угрозой национальной безопасности назвал ситуацию с наркоманией в республике заместитель секретаря Общественной палаты Даниил Убирия.

"Число больных наркозависимых в процентом соотношении с населением не укладывается в здравый смысл. Мы стоим у опасной черты, — заявил Убирия. - С момента создания Общественной палаты с 2007 года в каждом созыве создавалась рабочая группа по проблеме наркомании в стране. И нынешний состав проводит первое заседание рабочей группы".

По мнению заместителя секретаря Общественной палаты, решение проблемы наркомании следует начать по трем направлениям.

"Основное направление – остановить рост наркомании. Если есть 100 наркоманов, мы должны сделать все, чтобы не появился 101-й. Второе направление – лечить тех, кто желает излечиться от пагубной зависимости, — сказал Даниил Убирия. – И третье направление — по возможности максимально снизить проникновение наркотических средств на территорию Абхазии".

Убирия считает, что для эффективного результата необходимо именно в такой последовательности заниматься решением проблемы, а попытки начать борьбу с третьего пункта, по его мнению, успеха не принесут.

Член рабочей группы Общественной палаты, депутат Народного Собрания Рауль Лолуа отметил, что людей, употребляющих тяжелые наркотики, становится все больше и больше.

"Доступность наркотиков – таковы реалии. Сегодня в любом городе страны и даже в деревне стало очень легко приобрести наркотики. С развитием цифровых технологий появляются новые схемы распространения", — сказал Лолуа.

При этом депутат подчеркнул, что необходимо избирать разную меру наказания для употребляющих легкие и тяжелые наркотики.

"Неэффективна система задержания потребителей. Молодой парень, которого осудили за употребление легких наркотиков, попадает в среду, где находятся наркоманы, принимающие тяжелые наркотики. В России, например, за легкие наркотики предполагается административный штраф, у нас от года лишения свободы начинается, — заметил Рауль Лолуа. - Реальные шаги и действия нужны, необходим комплексный подход".

Председатель парламентского комитета Илья Гуния видит проблему в том, что даже арест распространителей не сокращает поток.

"Да, задерживаются распространители, попадают в тюрьмы. Но при наличии телефонов, они и из тюрьмы могут заниматься распространением, — заметил Гуния. – Надо показывать по телевидению тех, кто занимается распространением, и озвучить во всеуслышание, какие сроки они получили".

Представитель Генпрокуратуры Адамур Тарба уверен, что надо начинать с контроля на границе.

"Если к вам в дом проникает ветер, вселяющий непорядок, вы же начнете с двери, — отметил Тарба. – Численность подразделения, занимающегося борьбой с наркоманией менее 20 процентов от общего состава МВД. Это очень мало".

Руководитель пресс-службы МВД Ирина Киут подчеркнула, что в правоохранительной системе борьба с наркоманией и профилактика потребления на первом месте, и привела статистику за последние три года.

"Если в 2014 году было зарегистрировано 92 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 2015 год – это уже 134, 2016 – 138, и в первом квартале 2017 года таких преступлений - 32, — сказала Киут. — Надо отметить, что в первом квартале этого года очень большое количество было изъято ввозимых наркотиков, и именно распространители задержаны. Действительно технологии используются современные, задержанные комментируют, что 500 рублей человек получает, чтобы одну закладку сделать".

В 2014 году – 1688 человек были доставлены на освидетельствование по подозрению в потреблении наркотиков, из них 464 находились под воздействием препаратов.

"247 человек отказались пройти освидетельствование. Но отказ приравнивается к положительным результатам исследования. У 977 человек – отрицательный результат исследований. При этом надо отметить, что во всех случаях ДТП водители тоже проходят освидетельствования на все виды наркотических средств и алкоголя, — объяснила руководитель пресс-службы МВД. – в 2015 году небольшое снижение – 1587 человек, из них 427 — положительные, 540 человек отказались. Это как раз то время, когда вошла в действие 45-я статья – 15 суток первичное обнаружение, второй раз – 30 суток административного наказания.

По словам Киут, большое количество для освидетельствования доставлено в 2016 году — 1934, из которых в 371 случае тесты подтвердили употребление одурманивающих средств, а 481 человек отказался от прохождения процедуры.

"В первом квартале 2017 года уже освидетельствованы 635 человек. Это довольно большое число за три месяца", — признала представитель МВД.

Киут предоставила цифры и по изъятым наркотикам. По ее словам, по массе изъятого преобладают растительные наркотики, но и повышается рост потребления "синтетики", того же метадона.

"В 2014 году было изъято более трех килограммов марихуаны, 174 с лишним грамма метадона. 2015 год – 3 килограмма 816 граммов марихуаны, 197 граммов метадона. 2016 год — свыше четырех килограммов марихуанны и 113 граммов метадона. В 2015 году был изъят гашиш и 2 грамма кокаина", — перечислила Киут.

Представитель Республиканского наркодиспансера Елена Вартикян с тревогой констатировала, что растет число случаев, когда на освидетельствование доставляются подростки.

"В 2014-2015 году подростков не наблюдалось. В 2016 году уже 12 случаев. Наркосцена претерпевает изменения, появляются все новые и новые виды наркотиков, — заметила Вартикян. – Начинают с "безобидных" простых – "трамала", потом переходят на "лирику". Например, случай с "лирикой". Я, как эксперт, наблюдаю картину: сидит подросток, нетрезвый, неадекватный. То есть клиническая вся картина. Но подтвердить, провести ему исследование, тестирование или же другую доказательную базу я не могу. Пишу – одурманивание неизвестной этиологии. "Лирика" не относится к запрещенным. Пользуются кодеиносодержащими препаратами. Никто не отметил, например, бронхолитин. Начинают сами себе готовить наркотические вещества из этого, казалось бы, лекарственного препарата от кашля".

Заседание рабочей группы Общественной палаты по борьбе с наркоманией будет проходить дважды в месяц. Заместитель секретаря палаты Даниил Убирия попросил всех к следующей встрече подготовить свои предложения.