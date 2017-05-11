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Подготовка инсталляции Храм поэзии к столетию Баграта Шинкуба

"Храм поэзии" на Театральной площади Сухума

© Фото: Арне Пиепке
В Абхазии
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100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (8)
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Уникальная инсталляция "Храм поэзии", посвященная юбилею абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба, будет представлена 12 мая на площади перед Абхазским драматическим театром в Сухуме.

Sputnik, Анжелика Бения.

На площадке культурного центра СКЛАД  в Сухуме больше пяти дней москвичи и сухумчане работают над необычной инсталляцией к столетию Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.

Профессиональные художники и любители, вырисовывая геометрические знаки, красят в белый, черный, серый и красный цвета коробки из фанеры. 27 коробов высотой 150 сантиметров и 12 фигур высотой 160 сантиметров.

Инсталляция "Храм поэзии" будет представлять собой круг, состоящий из двенадцати символов, составленных из знаков невербального алфавита Дианы Воуба и двенадцати скульптур "Горец".

Крест, песочные часы, молния и другие, легко читаемые символы, сложились просто, отметила художница Воуба. По ее словам, в основе – универсальная матрица, 64 параллелепипедов, с помощью которых можно создавать множество комбинаций.

"Мой алфавит, над которым я работала более двух лет, создан  на основе золотого сечения. Алфавит состоит из 64 знаков, как и абхазский язык, но все рисунки геометрические, точно построенные по золотому сечению, то есть, каждый рисунок вынут из матрицы золотого сечения. Он не соответствует конкретно какой-то букве, это абсолютно визуальный язык", – сказала она.

Подготовка инсталляции Храм поэзии к столетию Баграта Шинкуба
© Фото: Арне Пиепке
Подготовка инсталляции "Храм поэзии" к столетию Баграта Шинкуба

– Что вы видите? – спрашивает художница, показывая мне четыре готовых квадрата.

– Коня, – ответила я. 

 – А коня-то нет в геометрии никакого. Эти фигуры, по-отдельности, не подразумевают под собой никакого фигуратива, но они легко сложились в коня. Аращ – символ поэзии. У нас много легенд о крылатых конях. Мы решили, что на фоне этого крылатого коня чтецы могли бы читать стихи, петь народные песни и так далее, – объяснила Воуба.

Символы будут выстроены по кругу. В середине круга будет расположен очаг. Также будут использованы колыбель и другие символы из абхазской мифологии, обычаев, религии, которые занимали значительное место в поэзии и прозе Баграта Шинкуба.

"Это то, о чем писал наш великий прозаик и поэт Баграт Шинкуба. Каждый раз, когда перечитываю его, открываю для себя что-то новое. Это просто кладезь информации о традициях, обычаях, фольклоре", – отметила Диана Воуба.

В Абхазии нет памятников, которые провозглашали бы жизнестроительство, утверждали бы жизнелюбие, пока превалирует культ смерти, поделилась своим взглядом художница.

Подготовка инсталляции Храм поэзии к столетию Баграта Шинкуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подготовка инсталляции "Храм поэзии" к столетию Баграта Шинкуба

"Возможно, я сейчас скажу крамольную вещь, я заметила, что у абхазов нет визуальной культуры. Почему у нас так мало интересных художников и вообще, мало изобразительного искусства. Я считаю, ее обязательно нужно развивать. Потому что мы вошли в эпоху визуальной культуры. У нас более развита вербальная культура, словесность, танец. А наше изобразительное искусство часто слишком литературно. Мне интересно то изобразительное искусство, которое нельзя описать словами", – добавила Диана Воуба.

Инсталляция "Храм поэзии" откроется у Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба 12 мая, в день 100-летия Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.

Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (8)


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