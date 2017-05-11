"Ты супер!" в Сухуме: шоу с Лерой Адлейба покажут на большом экране

СУХУМ, 11 май — Sputnik. Трансляцию полуфинала проекта "Ты супер!" с выступлением Валерии Адлейба смогут увидеть на большом экране жители и гости Сухума на Брехаловке в субботу 13 мая в 20:00.

"Наверное в Абхазии сложно найти человека, который бы не следил за успехами и не болел за "Нашу Леру", как ее все у нас называют в беседах. НТВ и Sputnik сделали масштабный, но очень человечный проект с трогательными и непростыми детскими историями. Конечно, можно посмотреть шоу и дома, но, на наш взгляд, в такой ответственный день полуфинала мы должны собраться и сообща поддержать Валерию Адлейба. Разделить с целеустремленной девочкой и друг с другом все переживания этого вечера", — считает руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

В организации показа помогут Комитет по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума и команда КВН "Нарты из Абхазии".

"Нашу маленькую талантливую певицу уже успели полюбить многие в Абхазии и не только. Мы с трепетом наблюдаем за ее успехами на международном проекте, в котором она достойно представляет нашу республику. Мы гордимся и хотим, чтобы она увидела, как за нее болеют и переживают на родине", – сказал депутат Народного Собрания, директор команды КВН "Нарты из Абхазии" Венори Бебия.

Главный специалист Комитета по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума Эсма Квициния призвала горожан смотреть и болеть за Валерию Адлейба всем городом на Брехаловке.

"Комитет с радостью поддерживает инициативу. Валерия Адлейба наша гордость и мотивация. Для нас честь оказать эту посильную помощь. Призываем всех прийти на Брехаловку и поболеть за нашу Леру всем городом", – отметила Квициния.

Увидеть выступление участницы из Абхазии на проекте "Ты супер!" 13 мая можно будет не только на Брехаловке. Эфир будет транслироваться в 20:00 на сайте агентства Sputnik Абхазия и на телеканале НТВ.