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Дом-музей Баграта Шинкуба.

Музей без экспонатов: дом Баграта Шинкуба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (11)
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В Доме-музее Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в селе Члоу накануне 100-летия со дня его рождения побывала корреспондент Sputnik, о трудном пути к дому поэта читайте в ее материале.

Sputnik, Амра Амичба. 

Дорога к Дому-музею Шинкуба полна препятствий. От центральной трассы большого села Члоу нет указателя, который бы подсказывал, в какую сторону свернуть, чтобы попасть в поселок Лаганиаху, где жил Народный поэт. 

Конечно же, мы пропустили нужный поворот. Поколесили полчаса по селу в надежде встретить людей. Они все, как и полагается сельским жителям, с раннего утра ушли в поле. Благо, у кого-то в Члоу намечалась свадьба, и дорогу нам подсказали соседи, пришедшие помочь хозяину грядущего торжества.

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда. Фото 1957 года.
© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба
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Дорога к музею ухабиста, но живописна. Начинаешь понимать, почему в свое время Народный поэт Баграт Шинкуба воспел в произведениях свой Лаганиаху. Правда, тем, кто соберется посетить Дом-музей, посоветуем добираться на машине с приличным дорожным просветом.  

Во дворе Дома-музея свежескошенная трава. В хозяйстве нет коров, которые бы щипали траву. Луг периодически зарастает, и приходится косить. В родовом гнезде Баграта Шинкуба сейчас никто не живет.

Обратил на себя внимание некогда раскидистый многолетний платан, под сенью которого любил посидеть на лавочке абхазский поэт в компании своих именитых коллег: Евгения Евтушенко, Константина Симонова, Александра Твардовского. Сейчас этот платан выглядит не так величественно, несколько лет назад подвергся сезонной обрезке, и крона дерева значительно поредела. 

Народный поэт Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграт Шинкуба в кругу Члоуских долгожителей
© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба
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Пока ждали замдиректора музея, а по совместительству и директора Члоуской средней школы Марину Джопуа, к нам присоединился ближайший сосед, который подошел, услышав звук подъезжающей машины. Им оказался двоюродный племянник Народного поэта  – Зураб Шинкуба. Солнечным весенним днем сидели мы на лавочке под тем самым платаном. Племянник даже немного внешне похож на своего известного родственника. Он рассказал, что род Шинкуба в селе Члоу происходит от одного из четырех братьев, которые 400 лет назад  прибыли в Абхазию с Северного Кавказа.

"Тамошние Шинкао наши братья", — сказал Зураб. 

Помимо дома, во дворе родового имения Баграта Шинкуба стоит плетеная  апацха, кукурузный амбар, вдалеке у забора виднеется плуг. 

"Баграт был сильный, здоровый мужик, любил трудиться на земле. У него, как у хорошего сельского жителя, был весь необходимый инвентарь для занятий земледелием и заготовки дров: топор, цалда", — рассказал Зураб Шинкуба и поделился, что знаменитый дядя называл его детским именем Джохь. 

Баграт Шинкуба с неизменной трубкой демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать грядки картофеля
© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба
Баграт Шинкуба с неизменной трубкой демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать грядки картофеля

Племянник вспоминает, что не раз выступал для Народного поэта Абхазии, по его словам, хранителем музы.

"Джохь, говорил он мне, я сейчас поднимусь к себе в кабинет, а ты никого ни под каким предлогом не впускай ко мне. И вот я несколько часов сидел под этим платаном, когда у дяди открывалась муза. Что для мальчишки было непросто", — с улыбкой признался Зураб. 

Тем временем пришла и замдиректора музея Марина Джопуа с двумя ученицами Члоуской школы. Как она объяснила, десять лет назад к 90-летию Народного поэта в родовом доме Баграта Шинкуба открыли музей по его завещанию. 

В музей приезжают учащиеся школ как из сел Очамчырского района, так и из Сухума и Гудауты. Особенно частыми становятся визиты в предъюбилейные дни, и 12 мая, когда отмечается день рождения поэта. 

Посетители музея будут несколько разочарованы, так же, как и фотокорреспондент Sputnik Томас Тхайцук. Экспонатов, мягко говоря, маловато. Как объяснила Марина Джопуа,  здесь нет ни рукописей, ни других личных вещей Народного поэта, экспонируются лишь те предметы, которые были в доме при его жизни: письменный стол поэта, стул, пишущая машинка, два вида четок, его черкеса, посох  и сомбреро, которое подарили Баграту Шинкуба во время визита в Мексику. Портрет Шинкуба неизвестного автора — имя художника замдиректора затруднилась назвать.  

  • Пишущая машинка Баграта Шинкуба
    Пишущая машинка Баграта Шинкуба
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Письменный стол поэта Баграта Шинкуба в Доме-музее
    Письменный стол поэта Баграта Шинкуба в Доме-музее
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Музейный экспонат - стул Баграта Шинкуба
    Музейный экспонат - стул Баграта Шинкуба
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Четки Баграта Шинкуба
    Четки Баграта Шинкуба
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пишущая машинка Баграта Шинкуба

"Я считаюсь научным работником музея. Но о какой научной работе может идти речь, что мне изучать и анализировать, при таком скудном материале", — посетовала Марина Джопуа. 

Чего было много в Доме-музее, так это фотографий. А недавно сын поэта обновил стенд новыми снимками из личного архива Баграта Шинкуба.  

Черкеска Баграта Шинкуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Черкеска Баграта Шинкуба

В канун празднования 100-летия Баграта Шинкуба была создана государственная комиссия, которая определила статус музея как государственного. Прошло не так много времени и, как сообщили Sputnik в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия, сейчас составляется список работ, которые необходимо провести в Доме-музее.  

Ковер ручной работ с изображением Народного поэта, подаренный поэту во время визита на Северный Кавказ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ковер ручной работ с изображением Народного поэта, подаренный поэту во время визита на Северный Кавказ

Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (11)
Теги:
Абхазия


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