Музей без экспонатов: дом Баграта Шинкуба

Sputnik, Амра Амичба.

Дорога к Дому-музею Шинкуба полна препятствий. От центральной трассы большого села Члоу нет указателя, который бы подсказывал, в какую сторону свернуть, чтобы попасть в поселок Лаганиаху, где жил Народный поэт.

Конечно же, мы пропустили нужный поворот. Поколесили полчаса по селу в надежде встретить людей. Они все, как и полагается сельским жителям, с раннего утра ушли в поле. Благо, у кого-то в Члоу намечалась свадьба, и дорогу нам подсказали соседи, пришедшие помочь хозяину грядущего торжества.

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба "Абхазский Пушкин": поэты и ученые о Баграте Шинкуба

Дорога к музею ухабиста, но живописна. Начинаешь понимать, почему в свое время Народный поэт Баграт Шинкуба воспел в произведениях свой Лаганиаху. Правда, тем, кто соберется посетить Дом-музей, посоветуем добираться на машине с приличным дорожным просветом.

Во дворе Дома-музея свежескошенная трава. В хозяйстве нет коров, которые бы щипали траву. Луг периодически зарастает, и приходится косить. В родовом гнезде Баграта Шинкуба сейчас никто не живет.

Обратил на себя внимание некогда раскидистый многолетний платан, под сенью которого любил посидеть на лавочке абхазский поэт в компании своих именитых коллег: Евгения Евтушенко, Константина Симонова, Александра Твардовского. Сейчас этот платан выглядит не так величественно, несколько лет назад подвергся сезонной обрезке, и крона дерева значительно поредела.

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба Баграт Шинкуба: путеводная звезда абхазской поэзии

Пока ждали замдиректора музея, а по совместительству и директора Члоуской средней школы Марину Джопуа, к нам присоединился ближайший сосед, который подошел, услышав звук подъезжающей машины. Им оказался двоюродный племянник Народного поэта – Зураб Шинкуба. Солнечным весенним днем сидели мы на лавочке под тем самым платаном. Племянник даже немного внешне похож на своего известного родственника. Он рассказал, что род Шинкуба в селе Члоу происходит от одного из четырех братьев, которые 400 лет назад прибыли в Абхазию с Северного Кавказа.

"Тамошние Шинкао наши братья", — сказал Зураб.

Помимо дома, во дворе родового имения Баграта Шинкуба стоит плетеная апацха, кукурузный амбар, вдалеке у забора виднеется плуг.

"Баграт был сильный, здоровый мужик, любил трудиться на земле. У него, как у хорошего сельского жителя, был весь необходимый инвентарь для занятий земледелием и заготовки дров: топор, цалда", — рассказал Зураб Шинкуба и поделился, что знаменитый дядя называл его детским именем Джохь.

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба Баграт Шинкуба с неизменной трубкой демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать грядки картофеля

Племянник вспоминает, что не раз выступал для Народного поэта Абхазии, по его словам, хранителем музы.

"Джохь, говорил он мне, я сейчас поднимусь к себе в кабинет, а ты никого ни под каким предлогом не впускай ко мне. И вот я несколько часов сидел под этим платаном, когда у дяди открывалась муза. Что для мальчишки было непросто", — с улыбкой признался Зураб.

Тем временем пришла и замдиректора музея Марина Джопуа с двумя ученицами Члоуской школы. Как она объяснила, десять лет назад к 90-летию Народного поэта в родовом доме Баграта Шинкуба открыли музей по его завещанию.

В музей приезжают учащиеся школ как из сел Очамчырского района, так и из Сухума и Гудауты. Особенно частыми становятся визиты в предъюбилейные дни, и 12 мая, когда отмечается день рождения поэта.

Посетители музея будут несколько разочарованы, так же, как и фотокорреспондент Sputnik Томас Тхайцук. Экспонатов, мягко говоря, маловато. Как объяснила Марина Джопуа, здесь нет ни рукописей, ни других личных вещей Народного поэта, экспонируются лишь те предметы, которые были в доме при его жизни: письменный стол поэта, стул, пишущая машинка, два вида четок, его черкеса, посох и сомбреро, которое подарили Баграту Шинкуба во время визита в Мексику. Портрет Шинкуба неизвестного автора — имя художника замдиректора затруднилась назвать.

Пишущая машинка Баграта Шинкуба © Sputnik / Томас Тхайцук

Письменный стол поэта Баграта Шинкуба в Доме-музее © Sputnik / Томас Тхайцук

Музейный экспонат - стул Баграта Шинкуба © Sputnik / Томас Тхайцук

Четки Баграта Шинкуба © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Пишущая машинка Баграта Шинкуба

"Я считаюсь научным работником музея. Но о какой научной работе может идти речь, что мне изучать и анализировать, при таком скудном материале", — посетовала Марина Джопуа.

Чего было много в Доме-музее, так это фотографий. А недавно сын поэта обновил стенд новыми снимками из личного архива Баграта Шинкуба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Черкеска Баграта Шинкуба

В канун празднования 100-летия Баграта Шинкуба была создана государственная комиссия, которая определила статус музея как государственного. Прошло не так много времени и, как сообщили Sputnik в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия, сейчас составляется список работ, которые необходимо провести в Доме-музее.