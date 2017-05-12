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Минэкономики о претензиях Грузии к букинг-сервису: мелкая пакость

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба посоветовал Грузии отойти от популизма, в том числе во внутренней политике, и перейти к деловой и прагматичной позиции.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Мелкой пакостью назвал обращение МИД Грузии к руководству сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

По словам министра, грузинское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение по поводу того, что в разделе регистрации Абхазия указана как самостоятельное государство.

"Мы это воспринимаем, конечно же, как мелкую пакость, которая ни к чему позитивному не приведет — это дискредитирует саму Грузию, показывает ее слабость и неуверенность. На экономике Абхазии это никак не отразится. Абхазия, в основном, ориентирована по предоставлению своего туристического продукта на граждан Российской Федерации и частично на  граждан стран СНГ", — сказал в интервью Sputnik Ардзинба.

Министр экономики также отметил, что руководство Грузии постоянно пытается препятствовать развитию международных отношений Абхазии, в частности, в экономической, спортивной и культурной сферах, а также притоку международного капитала в республику.

"Мы все внимательно отслеживаем, и это не может нас радовать. Грузинской стороне не стоит забывать, что на нашей территории проживают десятки тысяч грузин, которые пользуются всем социальным обеспечением, которое есть внутри нашей страны. Речь идет о социальных и пенсионных выплатах. Ежедневно госграницу (ред. – госграница с Грузией) пересекают до четырех тысяч человек. Эти граждане, лица грузинской национальности, были возвращены на территорию Абхазии в одностороннем порядке еще в 1999 году — это было политическое решение, в то время это было правильным решением с гуманитарной точки зрения", — подчеркнул он.

Ардзинба процитировал президента Абхазии Рауля Хаджимба: "Грузинская сторона должна понимать, что процессы необратимы и возврата к прошлому не будет". Министр экономики также подчеркнул, что Абхазия независимое государство вот уже 25 лет, и посоветовал грузинским коллегам отойти от дешевой и популистской позиции, направленной на удовлетворение бесперспективных внутриэлекторальных запросов, и перейти к деловой и прагматичной позиции. 

Ранее МИД Грузии распространил заявление в СМИ о том, что на сервисах бронирования отелей Booking.com и Airbnb.com, в разделе оформления и регистрации Абхазия указана как самостоятельное государство.

Booking.com — система онлайн-бронирования отелей, основана в Нидерландах в 1996 году. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. Airbnb — онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья. 




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