Студеникин: укрепление экономики Абхазии важнее санкций США

Sputnik, Владимир Бегунов.

На этой неделе Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на текущий год. В тексте документа прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. Он запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Закон обязывает Министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов с тем, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ (кредитов, долгов, гарантий), нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии.

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МИД Абхазии в официальном комментарии назвал это двойными стандартами. По мнению внешнеполитического ведомства республики, подпитка реваншистских настроений в Грузии и политика международной изоляции Абхазии сводят на нет усилия, предпринимаемые участниками Женевских дискуссий.

По мнению политолога Александра Студеникина, многие в мире с надеждой восприняли приход нового президента США. Но сглаживания агрессивной политики Америки не произошло, а, наоборот, силовое давление на Россию и ее союзников со стороны США только усилилось.

В конечном счете, по мнению политолога, ориентироваться на очередные санкции и высказывания американских политиков в отношении Абхазии и России не стоит.

© Sputnik. Владимир Астапкович МИД Абхазии: политика США сводит на нет Женевские дискуссии

"Чем более мы будем привлекательны для признания, тем меньше значима для нас будет роль США, — сказал Студеникин. – Наша позиция независимости подкреплена и исторически, и юридически. Хотелось бы, кончено, чтобы о ней больше узнали в мире. Здесь нужна более активная роль нашего МИДа по продвижению целей и задач Абхазии на международной арене. Но укрепление экономики даст большие результаты".

По мнению политолога в последние годы мир стал менее стабилен.

"Даже по открытым источникам можно видеть, что во многих странах, входящих в орбиту влияния НАТО сейчас идет милитаризация, — говорит Студеникин. — Восстанавливаются сохранившиеся с советских времен военные склады, готовятся места для техники, прибывает сама военная техника из США. Эта политика не ведет к миру на планете, многие ее даже сравнивают с ситуацией перед большой войной. То, что происходит в Сирии, напоминает войну в Испании в 1930-х годах".

Абхазии нельзя расслабляться и почивать на лаврах, считает Студеникин. Нужно укреплять свою экономику, боеспособность армии. Не только Абхазия, но и многие другие страны должны быть готовы к тому, что их суверенитет может оказаться под вопросом, и никакие международные документы не станут препятствием для агрессора, считает политолог



