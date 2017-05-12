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Абхазский борец выиграл первенство России по вольной борьбе

Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (111)
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Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет проходило с 9 по ‪11 мая в Иркутске.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский борец Инар Кетия занял первое место в Чемпионате России по вольной борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет, сказал корреспонденту Sputnik президент Федерации вольной борьбы Абхазии Раш Хутаба.

"Федерация вольной борьбы Абхазии возлагает большие надежды на 18-летнего спортсмена Инара Кетия, ставшего Чемпионом России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. У нас есть много борцов, но на него мы особенно рассчитываем, так как знаем его немалые спортивные возможности", — добавил он.

Президент Федерации вольной борьбы Абхазии рассказал, что Инар Кетия теперь будет готовиться к участию в Чемпионате мира, который состоится летом этого года.

Ранее Инар Кетия занимал высокие места в различных первенствах, среди которых победа в первенстве Москвы, сообщил Раш Хутаба.

По итогам Чемпионата России по вольной борьбе, проходившего с 9 по 11 мая в Иркутске, борец из Абхазии Инар Кетия занял первое место. Абхазский спортсмен выступал в весовой категории до 63 килограммов.

В турнире приняли участие более 400 борцов из 52 регионов России и четыре спортсмена из Абхазии. По итогам соревнований будет сформирована молодежная сборная России для участия в первенствах Европы и мира.

 

Темы:
Спортивная Абхазия (111)


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