Абхазский памятник и венгерский бюст Шинкуба

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Бюст Шинкуба в Кишкереше и грузинские политики

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба переводил на абхазский язык стихи национального поэта Венгрии Шандора Петефи. В 2010 году в честь 187 годовщины со дня рождения венгерского национального героя, по инициативе Общественной организации венгеро-абхазской дружбы в Венгрии решили установить бюст Баграта Шинкуба.

© Sputnik. Авидзба Бадрак "Бурка" Шинкуба на плечах литературы

"Сквер у музея посвящен всем переводчикам произведений Шандора Петефи со всего мира. Более 20 скульптур, бюстов переводчиков установлено там, — сказал Нугзар Логуа. – Шандора Петефи на абхазский язык переводил не только Шинкуба, но венгерская сторона посчитала его лучшим. Представители Ассоциации венгеро-абхазской дружбы знали это, приезжали в Абхазию еще при жизни Баграта Шинкуба. Здесь еще немаловажную роль играет, что после русского одним из первых языков, на который был переведен роман Шинкуба "Последний из ушедших" — венгерский язык. Венгры хорошо знакомы с этим романом, поэтому уважают Баграта Шинкуба и это произведение".

© Фото: из архива Нугзара Логуа Открытие бюста Шинкуба в сквере Дома-музея Петефи в городе Кишкереше

Ассоциацию венгеро-абхазской дружбы возглавляет Ержебет Подлушани, с абхазской стороны профессор Сергей Бебиа. Логуа вспоминает, что в 2010 году, когда он возглавлял Министерство культуры, к нему обратился Сергей Бебиа с предложением от этой ассоциации.

"Это был период, когда мы в соавторстве со скульптором Цирой Ахба заканчивали памятник Баграту Шинкуба, который сейчас установлен в Сухуме. Сергей Бебиа сказал, что установка бюста планируется на 1 января в день рождения Петефи, и надо быстро бюст подготовить. А как все это быстро делать: если заказать скульптору, займет целый год фактически. А памятник Шинкуба уже завершали. И когда я сообщил о ситуации скульптору Цире Ахба, которая работала над памятником, она сказала, что можно поступить следующим образом. У нас уже была портретная часть головы, ее отдельно отформовали, потом с головой вылепили бюст, и вот таким образом мы сумели в нужные сроки уложиться".

Бюст был готов вовремя, но несколько месяцев заняла процедура согласования вывоза заграницу объемного груза.

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 100 лет 14

"Были очень большие сложности, потому что грузины все время мешали, они везде сидят — в МИДе, в посольстве Венгрии. Потом через Москву МИД наш, тогда министром был Максим Гвинджия, благодаря ему и президенту тогдашнему Сергею Багапш, через МИД Российской Федерации смогли перевести официальным грузом бюст на территорию Венгрии. Фактически только перевозка заняла больше трех месяцев", — заметил Нугзар Логуа.

В венгерском Кишкереше состоялась официальная церемония открытия бюста Народного поэта Абхазии, на которой присутствовали представители Министерства культуры Венгрии, атташе по культуре Российского посольства Сергей Бороздин, заместитель бургомистра города Кишкереш Ласло Ласловиц.

"Но все это сопровождалось еще и открытием выставки, посвященной Абхазии и, в частности, Баграту Шинкуба. Была выставлена официальная атрибутика Республики Абхазия — флаг, герб, звучал государственный гимн. Фотографии Народного поэта разных лет, разные переводы романа "Последний из ушедших" и на языке оригинала – на абхазском языке. Выставку на втором этаже Дома-музея Шандора Петефи открывала заместитель министра культуры Венгрии Виг", — сказал Нугзар Логуа.

В Грузии установка бюста Шинкуба в Венгрии, конечно же, вызвала негативную реакцию. Руководство Дома-музея Петефи выдержало натиск грузинских политиков и заявило о том, что не будет ни у кого спрашивать разрешения о планируемых мероприятиях в музее.

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба "Абхазский Пушкин": поэты и ученые о Баграте Шинкуба

"В ответ на установку бюста Шинкуба грузинская сторона решила установить бюст поэту Григолу Абашидзе, который тоже переводил стихи Петефи. И установить ни где-нибудь в сквере, а именно рядом с бюстом Шинкуба. Благодаря обществу венгеро-абхазской дружбы не получилось так сделать, поставили бюст грузинскому поэту, но чуть дальше. И музейные работники оказались принципиальными людьми", — подчеркнул Нугзар Логуа.

Памятник в Сухуме и перезахоронение Шинкуба

Был конкурс объявлен, несколько раз комиссия заседала. На заседаниях присутствовали также сын Баграта Шинкуба Бинур, дочь — Биана, внук – Герой Абхазии Леван Микаа, которые и утвердили проект, предложенный скульптором Цирой Ахба в соавторстве с супругом, художником Нугзаром Логуа.

Композицию придумала Цира Ахба, выбор был сделан в пользу сидящей фигуры.

"Честно говоря, сидящего делать еще сложнее. Потому что при изображении человека в такой позе появляются другие сложности в композиционном решении», — отметила Цира Ахба. "

По ее словам, скульптура "станково-монументальная по своей трактовке, по принципу строения — спиралевидной формы".

"Специфические термины, но это означает, что памятник, если внимательно смотреть на него, закружит вас. Казалось бы, что он сидит спокойно в такой позе. Но как лежат руки, ноги, голова, шея, он не смотрит прямым взглядом на зрителя, он смотрит вдаль, в глубину, даже с поворотом головы чуть влево. И если внимательно посмотреть на эту позу, она начинает крутить вас, и закрутит. Профессионалы знают, что это такое, а для простого обывателя, это просто поза — человек сидит", — пояснила скульптор.

При этом Цира Ахба не изобразила его сидящим в кресле или на стуле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба "Последний из ушедших": как звучит роман Шинкуба на разных языках

"Изначально был пенек такой, но это слишком натуралистично читалось, и поэтому я решила, настояла все-таки, что его надо посадить на условный куб. Без всяких лишних атрибутов, только в левой руке книга, где написано "Ажәа" (абх. "Слово" — ред.). Его образ — образ современного человека, поэта, писателя, государственного деятеля. Баграт Шинкуба — наш современник, и я не захотела изображать его, как предлагали, например, в национальной черкеске и папахе, хотя он и является ярким представителем своей нации. Это говорит о том, что каждая эпоха отражает свое время. Представьте себе, пройдут столетия, другая эпоха наступит, и, оглядываясь назад, нас будут узнавать по тому же крою костюма. Поэтому я решила изобразить народного поэта в одежде, присущей его эпохе. Он же не творил в то время, когда в Абхазии все ходили в черкесках. Как поэт, писатель, государственный деятель ходил в костюме современном", — заметила Цира Ахба.

Были и творческие споры между супругами — соавторами памятника.

"Она скульптор, а я живописец, могу ошибиться. Хотя у меня немало опыта по лепке, но это ничего не значит, когда профессионально занимаются своим делом. Портретная часть получилась очень интересная, глубокая, философская. Его взгляд, его масса. У нас получилось передать взгляд глубоко мыслящего человека. Мысль присутствует во взгляде. Это не холодный безжизненный памятник. Если провести философскую параллель, то у Родена есть Мыслитель, который и задает тон образу мыслящего человека. Безусловно, надо учитывать традиции, которые заложены в скульптуру. Ведь спиралевидная форма появилась еще в IV веке до нашей эры, помните, Дискобол Мирона. Впервые такую трактовку использовал этот античный скульптор. 2,5 тысяч лет назад античные мастера уже подобные формулировки делали. Поэтому Дискобол так и ценится. Не из-за того, что он диск бросает, а из-за того, что он вращается по спирали, со всех сторон одинаково рассматривается, когда на него смотришь", — объяснил Логуа.

Так как в Абхазии нет больших мастерских и цехов, скульптуру отливали из бронзы в Сочи. Эскизные части проекта делали здесь, в Сухуме, а увеличение и литье — в Сочи. Авторы каждые выходные ездили в Сочи. В субботу и воскресенье оставались там и наблюдали за ходом работ.

Для установки памятника пришлось даже произвести перезахоронение останков Баграта Шинкуба, что вызвало немало разговоров в обществе, но вскрытие могилы показало, что в этом действительно была необходимость.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Сто фотографий, сто лет: зрители увидели фото из жизни Баграта Шинкуба

"Изначально был неправильно захоронен. Там земля ниже нулевого уровня. И не может быть, чтобы вода не стояла, при наших дренажных условиях, которые нигде не работают. Нехорошая картина открылась. Много разговоров было вокруг этого, но я абсолютно убежден, что мы сделали гуманную вещь. В этом убедились и сын, и родственники, которые присутствовали. Мы подготовили добротный саркофаг, бетон толщиной более 70 сантиметров со всех сторон. Все сделали по ритуалу, как положено по-абхазски перезахоронили, — сказал Нугзар Логуа. – Кроме того, могила была прямо у дороги, у входа в парк. Когда мы решили установить памятник, поняли, что нарушается так называемое золотое сечение парка".

Высота памятника три метра, вес более двух с половиной тонн, использована бронза толщиной более пяти миллиметров.

Скульптор Цира Ахба — автор памятника "Свобода Абхазии", установленного в селе Тамыш в честь 15-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, надгробного барельефа политического деятеля, ученого Юрия Воронова, портрета-горельефа поэта Таифа Аджба, без вести пропавшего в годы грузинской оккупации Сухума. Ее барельефные композиции украшают фасад Дома культуры в селе Пакуаш Очамчырского района. А также как скульптор она участвовала в создании мемориального комплекса в Ткуарчале.