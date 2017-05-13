Валерия Адлейба стала финалисткой шоу "Ты Супер!"

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Лера Адлейба прошла в финал конкурса "Ты супер!" с песней Розы Рымбаевой. Все четверо членов жюри: певица Елка, Стас Пьеха, Маргарита Суханкина и Виктор Дробыш нажали кнопки.

После выступления Лера сказала, что с таким талантом она может стать звездой, она многому научилась на этом проекте.

"Кто тебя этому учил, может быть, господь тебя этому научил? – сказал восхищенный член жюри, композитор и продюссер Виктор Дробыш. Ничему не учись, главное ничего не потеряй из того, что у тебя есть!".

Маргарита Суханкина поделилась с Лерой секретами исполнительского мастерства.

"Для этой песни вибрато твоего большого голоса было немножко тяжеловато, — сказал Суханкина. — Обрати вынимание на него, потому что потом голос будет немного шататься. За этим надо очень четко следить".

Певица Елка в жюри не смогла скрыть своего восторга от исполнения Леры.

"Сладкий, хрупкий, волшебный человек, у тебя огромный голос, – сказала елка. — Человек, который поет таким голосом, не имеет право быть плохим человеком".

После эффектного выступления прямо на сцене Валерии вручили открытки, сделанные руками друзей из Очамчырской школы-интерната.

"Друзья написали Лере самые настоящие письма со словами поддержки, любви и восхищения", — сказала продюсер Sputnik Абхазия Амина Лазба.

По словам Амины Лазба, получив коробку с посланиями, Лера расчувствовалась и не смогла сдержать слез.

"Валерию Адлейба поддерживает вся Абхазия – и дети, и взрослые. Сложно объяснить словами эту невероятную гордость за маленькую девочку, которая представляет твой народ. Эфиры с ее выступлением невозможно смотреть без слез и волнения. Последняя акция в ее поддержку одноклассников и учащихся очамчырской школы-интерната стала особенно трогательной", – добавила Лазба.

11-летняя Валерия Адлейба уже в финале проекта "Ты супер!", который состоится в Кремлевском дворце 26 мая. Совместный проект "Ты супер!" международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, воспитанникам школ-интернатов, детдомов и приемным детям, детям не с простыми судьбами завить о себе. Проект объединил юных вокалистов из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занималcя поисками талантов.