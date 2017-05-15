Несправедливые упреки: сухумский винзавод в недоумении

Sputnik, Бадри Есиава.

Минимум отходов

На критику мэра столицы ответили руководители предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба и Валерий Авидзба. Они подробно рассказали об отходах производства и о том, куда идут заработанные заводом деньги.

Претензии со стороны главы администрации Сухума дирекции винзавода не понятны. Они предположили, что, возможно, сотрудники администрации Сухума просто дезинформировали Адгура Харазия.

© Sputnik. Томас Тхайцук Адгур Харазия: город не может существовать только запретами

"Мы недавно провели небольшую реконструкцию завода. Была ужасная путаница с этими канализационными трубами. Около трех лет назад городские власти, вроде, начали решать эту проблему, но не сумели. Нам самим пришлось подключиться к этой работе и привести все в порядок", — рассказал Ачба.

По его словам, винзавод потратил более полутора миллионов рублей на замену 120 метров канализационных труб и установку четырех колодцев. Вся эта работа была проведена по всем санитарным и эпидемиологическим нормам, утверждает гендиректор компании. К руководству винзавода с просьбой проложить какую-либо трубу никто не обращался, подчеркнул Николай Ачба.

Николай Ачба и Валерий Авидзба пояснили, что предприятие оставляет два вида отходов — твердые и жидкие. Ни один из них не опасен для здоровья человека.

© Sputnik. Есиава Бадри Системы очистки виноматериалов

"Во время обработки виноматериалов в цистернах образуется небольшое количество осадков – винные и дрожжевые. Они абсолютно безвредны. Когда они скапливаются, мы их сливаем в канализационную систему", — сказал Авидзба.

Винзавод подключен к городской канализационной системе, а отходы производства попадают в коллектор этой системы, что предотвращает их выброс в море, уверен замдиректора Авидзба.

Часть осадков выливается вместе с водой, которой промываются цистерны.

"В этих емкостях находится вино, которое надо обработать. В первую очередь, необходимо осадить лишние элементы. Делается это двумя способами – специальной глиной и желатином. Вино отправляется на фильтрацию, а осадок на дне емкости из нержавеющей стали вымывается при помощи автоматизированной системы горячей и холодной водой", — вкратце объяснил технологию Николай Ачба.

Валерий Авидзба добавил, что вся система завода канализирована, и вода, которая выливается из цистерн, попадает в общую городскую канализацию.

"Вы видите где-нибудь грязь? Ей просто неоткуда появиться", — отметил он.

Для промывки одной цистерны уходит около тонны воды. В день такую процедуру проходят от десяти до пятнадцати емкостей.

Николай Ачба продемонстрировал, как выглядит осадок. Открыв небольшой кран цистерны, он набрал жидкость в бокал и, внимание, сделал глоток.

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"Чтобы вы понимали, это никакая не отрава, практически, вино. Субстанцию пока просто нельзя разливать по бутылкам или бокалам. Мы еще раз профильтровываем эту жидкость, а бентанитовый, или желатиновый осадок, остается на бумажных фильтрах, которые мы вывозим на свалку. Та небольшая часть осадков, которая остается в цистернах, вымывается", — рассказал винодел.

Руководители винзавода искренне недоумевают относительно заявления главы столицы.

"Мы с уважением относимся к мэру города, но, сказанное им нас сильно удивляет. Почему он вдруг решил вспомнить винзавод в негативном свете, мне сказать сложно", — признался гендиректор Ачба.

Санитарно-эпидемиологические службы посещают винзавод регулярно, и никаких существенных нарушений они не выявили.

"Вот заключение Сухумской городской санитарной эпидемиологической станции, которое говорит о нашем соответствии всем санитарным нормам. Если мы сбрасываем опасные отходы в трубу, то СЭС, наверное, должна была на это обратить внимание",- сказал он.

Есть и гораздо более важный документ, добавил Ачба и показал сертификат от европейской системы допуска к производству, эксперты которой лично приезжали на винзавод с проверкой. Без этого документа, отметил Ачба, было бы очень сложно реализовывать продукцию на зарубежных рынках. Ее бы просто не приняли.

© Sputnik. Есиава Бадри Системы очистки виноматериалов

Для получения этого сертификата пришлось больше года реконструировать винзавод для соответствия европейским стандартам.

"Эту бумагу очень тяжело получить. Вы даже не представляете, как щепетильно и требовательно они к этому подходят. Помимо проверки безопасных условий работы и качества продукции, они залезали в каждую емкость, проверяли каждый метр, отмеряли расстояние от водопроводного крана до рабочего места сотрудников. Даже заставили нас москитные сетки на каждое окно повесить", — поделился деталями сертификации Ачба.

Эту проверку предприятие проходит ежегодно, а сотрудники его, включая дирекцию, проходят аттестацию на знание своих прав и обязанностей.

Благотворительность

"У нас есть бизнесмены, у которых большой оборот средств, но я не знаю ни одного человека, кто хоть что-то сделал для развития города, никто не потратил ни рубля для поддержки столицы", — цитирует главу Сухума Николай Ачба и с досадой говорит, что это несправедливое утверждение, по крайней мере, в отношении винзавода.

"Я считаю, что бизнес, который приносит приличный доход, такой, как наш, должен быть социально ответственным. И речь идет не только о Сухуме, обо всей стране. Невозможно, чтобы мы – 150 человек – жили сыто и богато, а вокруг нас целая пустыня с голодающими людьми. Это неправильно как с моральной, так и с практической точки зрения", — считает Ачба.

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В подтверждение своих слов он показал официальное обращение сухумской администрации за подписью Адгура Харазия, в котором она просит оказать финансовую помощь в размере 200 тысяч рублей для проведения Дня города в августе 2016 года.

Ачба показал и распоряжение от бухгалтерии, где указано, что эта сумма была выделена.

"В 2016 году в качестве благотворительности по Абхазии наше предприятие выделило 22 миллиона 600 тысяч рублей, начиная от МВД и заканчивая детскими ансамблями. И это только по официальному прошению. Сюда входит около ста человек, которые просто приходят за материальной помощью. Иногда это 10 тысяч рублей, а иногда в разы больше", — утверждает Ачба.

Двум футбольным клубам Абхазии предприятие ежемесячно перечисляется по 130 тысяч рублей, материальную поддержку получает и Ассоциация "Инва-Содействие".

Только за последнюю неделю, продолжил Ачба, был выделен один миллион рублей Русдраму, столько же национальной сборной Абхазии по футболу на поездку в Северный Кипр на чемпионат Европы ConIFA, в ближайшее время планируется заключить договор с одной из благотворительных организации Абхазии о ежемесячном перечислении одного миллиона рублей.

"Кстати, о чемпионате (Чемпионат мира ConIFA в Абхазии — ред). История с ним нам в 2016 году обошлась в семь миллионов рублей. Мы оказали поддержку в организации фестиваля Хиблы Герзмава. Уверяю вас, это не два и даже не пять миллионов рублей. Все это на безвозмездной основе. Наверное, наша вина в том, что мы об этом не кричим", — признался Николай Ачба.

Сухумский винзовод ежегодно платит более 300 миллионов рублей налогов, из которых около 200 миллионов остается в бюджете столицы. Поэтому, добавил гендиректор, говорить о том, что предприятие не помогает столице или стране, в корне не верно.

Николай Ачба вспомнил, что в прошлом году за благотворительную деятельность получил от главы Сухума картину в подарок, которая висит у руководителя предприятия дома, и он надеется, что в этом году Адгур Харазия не обделит его вниманием.



