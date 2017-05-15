Несправедливые упреки: сухумский винзавод в недоумении

Sputnik, Бадри Есиава.
Минимум отходов
На критику мэра столицы ответили руководители предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба и Валерий Авидзба. Они подробно рассказали об отходах производства и о том, куда идут заработанные заводом деньги.
Претензии со стороны главы администрации Сухума дирекции винзавода не понятны. Они предположили, что, возможно, сотрудники администрации Сухума просто дезинформировали Адгура Харазия.
"Мы недавно провели небольшую реконструкцию завода. Была ужасная путаница с этими канализационными трубами. Около трех лет назад городские власти, вроде, начали решать эту проблему, но не сумели. Нам самим пришлось подключиться к этой работе и привести все в порядок", — рассказал Ачба.
По его словам, винзавод потратил более полутора миллионов рублей на замену 120 метров канализационных труб и установку четырех колодцев. Вся эта работа была проведена по всем санитарным и эпидемиологическим нормам, утверждает гендиректор компании. К руководству винзавода с просьбой проложить какую-либо трубу никто не обращался, подчеркнул Николай Ачба.
Николай Ачба и Валерий Авидзба пояснили, что предприятие оставляет два вида отходов — твердые и жидкие. Ни один из них не опасен для здоровья человека.
"Во время обработки виноматериалов в цистернах образуется небольшое количество осадков – винные и дрожжевые. Они абсолютно безвредны. Когда они скапливаются, мы их сливаем в канализационную систему", — сказал Авидзба.
Винзавод подключен к городской канализационной системе, а отходы производства попадают в коллектор этой системы, что предотвращает их выброс в море, уверен замдиректора Авидзба.
Часть осадков выливается вместе с водой, которой промываются цистерны.
"В этих емкостях находится вино, которое надо обработать. В первую очередь, необходимо осадить лишние элементы. Делается это двумя способами – специальной глиной и желатином. Вино отправляется на фильтрацию, а осадок на дне емкости из нержавеющей стали вымывается при помощи автоматизированной системы горячей и холодной водой", — вкратце объяснил технологию Николай Ачба.
Валерий Авидзба добавил, что вся система завода канализирована, и вода, которая выливается из цистерн, попадает в общую городскую канализацию.
"Вы видите где-нибудь грязь? Ей просто неоткуда появиться", — отметил он.
Для промывки одной цистерны уходит около тонны воды. В день такую процедуру проходят от десяти до пятнадцати емкостей.
Николай Ачба продемонстрировал, как выглядит осадок. Открыв небольшой кран цистерны, он набрал жидкость в бокал и, внимание, сделал глоток.
"Чтобы вы понимали, это никакая не отрава, практически, вино. Субстанцию пока просто нельзя разливать по бутылкам или бокалам. Мы еще раз профильтровываем эту жидкость, а бентанитовый, или желатиновый осадок, остается на бумажных фильтрах, которые мы вывозим на свалку. Та небольшая часть осадков, которая остается в цистернах, вымывается", — рассказал винодел.
Руководители винзавода искренне недоумевают относительно заявления главы столицы.
"Мы с уважением относимся к мэру города, но, сказанное им нас сильно удивляет. Почему он вдруг решил вспомнить винзавод в негативном свете, мне сказать сложно", — признался гендиректор Ачба.
Санитарно-эпидемиологические службы посещают винзавод регулярно, и никаких существенных нарушений они не выявили.
"Вот заключение Сухумской городской санитарной эпидемиологической станции, которое говорит о нашем соответствии всем санитарным нормам. Если мы сбрасываем опасные отходы в трубу, то СЭС, наверное, должна была на это обратить внимание",- сказал он.
Есть и гораздо более важный документ, добавил Ачба и показал сертификат от европейской системы допуска к производству, эксперты которой лично приезжали на винзавод с проверкой. Без этого документа, отметил Ачба, было бы очень сложно реализовывать продукцию на зарубежных рынках. Ее бы просто не приняли.
Для получения этого сертификата пришлось больше года реконструировать винзавод для соответствия европейским стандартам.
"Эту бумагу очень тяжело получить. Вы даже не представляете, как щепетильно и требовательно они к этому подходят. Помимо проверки безопасных условий работы и качества продукции, они залезали в каждую емкость, проверяли каждый метр, отмеряли расстояние от водопроводного крана до рабочего места сотрудников. Даже заставили нас москитные сетки на каждое окно повесить", — поделился деталями сертификации Ачба.
Эту проверку предприятие проходит ежегодно, а сотрудники его, включая дирекцию, проходят аттестацию на знание своих прав и обязанностей.
Благотворительность
"У нас есть бизнесмены, у которых большой оборот средств, но я не знаю ни одного человека, кто хоть что-то сделал для развития города, никто не потратил ни рубля для поддержки столицы", — цитирует главу Сухума Николай Ачба и с досадой говорит, что это несправедливое утверждение, по крайней мере, в отношении винзавода.
"Я считаю, что бизнес, который приносит приличный доход, такой, как наш, должен быть социально ответственным. И речь идет не только о Сухуме, обо всей стране. Невозможно, чтобы мы – 150 человек – жили сыто и богато, а вокруг нас целая пустыня с голодающими людьми. Это неправильно как с моральной, так и с практической точки зрения", — считает Ачба.
В подтверждение своих слов он показал официальное обращение сухумской администрации за подписью Адгура Харазия, в котором она просит оказать финансовую помощь в размере 200 тысяч рублей для проведения Дня города в августе 2016 года.
Ачба показал и распоряжение от бухгалтерии, где указано, что эта сумма была выделена.
"В 2016 году в качестве благотворительности по Абхазии наше предприятие выделило 22 миллиона 600 тысяч рублей, начиная от МВД и заканчивая детскими ансамблями. И это только по официальному прошению. Сюда входит около ста человек, которые просто приходят за материальной помощью. Иногда это 10 тысяч рублей, а иногда в разы больше", — утверждает Ачба.
Двум футбольным клубам Абхазии предприятие ежемесячно перечисляется по 130 тысяч рублей, материальную поддержку получает и Ассоциация "Инва-Содействие".
Только за последнюю неделю, продолжил Ачба, был выделен один миллион рублей Русдраму, столько же национальной сборной Абхазии по футболу на поездку в Северный Кипр на чемпионат Европы ConIFA, в ближайшее время планируется заключить договор с одной из благотворительных организации Абхазии о ежемесячном перечислении одного миллиона рублей.
"Кстати, о чемпионате (Чемпионат мира ConIFA в Абхазии — ред). История с ним нам в 2016 году обошлась в семь миллионов рублей. Мы оказали поддержку в организации фестиваля Хиблы Герзмава. Уверяю вас, это не два и даже не пять миллионов рублей. Все это на безвозмездной основе. Наверное, наша вина в том, что мы об этом не кричим", — признался Николай Ачба.
Сухумский винзовод ежегодно платит более 300 миллионов рублей налогов, из которых около 200 миллионов остается в бюджете столицы. Поэтому, добавил гендиректор, говорить о том, что предприятие не помогает столице или стране, в корне не верно.
Николай Ачба вспомнил, что в прошлом году за благотворительную деятельность получил от главы Сухума картину в подарок, которая висит у руководителя предприятия дома, и он надеется, что в этом году Адгур Харазия не обделит его вниманием.