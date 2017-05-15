Математик–волейболист: памяти Роберта Диленяна

Sputnik, Бадри Есиава.

Чемпионы Диленяна

Необычный, светлый, талантливый, мягкий и принципиальный человек – такими словами вспоминают коллеги, товарищи и ученики заслуженного тренера Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-апша" III степени Роберта Диленяна.

Вице-президент Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар рассказал, что познакомился с Диленяном в 1980-е годы, но о заслугах тренера он слышал гораздо раньше.

"Роберт Артемович за 45 лет своей тренерской деятельности воспитал много высококлассных волейболистов. Насколько я знаю, в 70-е и 80-е годы команды по волейболу Абхазии были достаточно сильны, и во многом это была заслуга Роберта Диленяна", — уверен Ампар.

Вице-президент футбольной федерации причисляет Диленяна к числу самых титулованных тренеров Абхазии, под началом которого олимпийскими чемпионами по волейболу стали сухумчане Владимир Дорохов и Станислав Люгайло.

Феноменальным спортсменом он назвал двукратного олимпийского чемпиона и победителя чемпионата Европы Владимира Дорохова, которому в Японии даже хотели поставить памятник.

© Фото: Госкомитет по делам молодежи и спорта Делинян, Лугайло, Дорохов

У Роберта Диленяна, по мнению Ампар, был свой особенный педагогический подход, заключавшийся в удивительной уравновешенности, умении четко объяснять задачи и правильно ставить технику игры.

"Он был очень интеллигентным и достаточно образованным человеком, умел находить общий язык со всеми подопечными, за что все ребята глубоко его уважали. В нем гармонично сочетались мягкость и принципиальность", — подчеркнул Ампар.

Роберту Диленяну невозможно было отказать, признается главный специалист спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Адгур Киут.

"Он был старой советской закалки. Всегда приходил на работу в костюме, галстуке и шляпе. Тогда были нелегкие времена, и денег на оснащение спортинвентарем не было. Помню, как-то раз пришел Роберт Артемович в спортотдел и попросил купить три волейбольных мяча. Он это умел делать так, что ему невозможно было отказать. Скинулись и купили", — с улыбкой сказал Киут.

Смерть тренера в ноябре 2012 года стала большой неожиданностью для всех. Несмотря на свой возраст, он был крепким мужчиной и редко болел.

Одной левой

В молодости волейболом занимался и депутат Народного Собрания Абхазии Батал Табагуа, его тренером был математик по образованию и спортивный тренер по духу Роберт Диленян.

© Фото: Госкомитет по делам молодежи и спорта Диленян Р.А.

"Это был уникальный человек, который делал акцент не только на спорте, но и уровне образования детей. Если школьник плохо учился, то он мог его не допустить к соревнованиям", — вспоминает Табагуа.

Это, по мнению депутата, стимулировало многих на получение знаний, что в итоге приводило к золотым и серебряным медалям не только в спорте, но и в учебе. Он понимал, что выпускает в жизнь людей, которые должны чего-то добиться.

Легендарный тренер был левшой. Табагуа вспомнил забавную историю, когда Диленян решил подшутить над одним теннисистом, который находился на отдыхе в Абхазии.

Дело в том, что родной брат Диленяна был тренером сборной Абхазии по теннису, и он сам неплохо в него играл. Теннисист из России предложил ему сыграть. На кон поставили застолье в ресторане. Диленян принял пари и подзадорил оппонента, сказав, что победит его одной левой.

Такая самоуверенность ошеломила и задела соперника. В сердцах он предложил повысить ставку — в ресторан победитель мог прийти с друзьями.

"Роберт Артемович победил и предложил теннисисту сыграть еще раз, только уже ракетку он будет держать в правой руке. Удивленный соперник отказался, сказав, что ему на сегодня хватит", — поделился воспоминанием Табагуа.

© Фото: Госкомитет по делам молодежи и спорта Диленян и Лугайло

Очень светлый был человек, который сделал многое для абхазского волейбола, сказал он.

Роберт Диленян родился 15 мая 1927 года в Сухуме. В 1949 году окончил математический факультет СГПИ имени Максима Горького. Преподавал в школе сел Лыхны и Дурпиш Гудаутского района, а с 1951 года обучал математике учеников сухумской средней школы № 8 и одновременно работал тренером по волейболу в спортивной школе.



