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Матч IX тура между лидерами Чемпионата Абхазии по футболу Афоном и Гагрой

"Афон" выиграл первый круг Чемпионата Абхазии по футболу

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (113)
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Матч IX тура между лидерами Чемпионата Абхазии по футболу "Афоном" и "Гагрой" состоялся на новоафонском стадионе в понедельник 15 мая.

АФОН, 15 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда "Афон" стала победителем первого круга Чемпионата Абхазии по футболу сыграв 0:0 с футболистами "Гагры".

Перед заключительным туром первого круга Чемпионата Абхазии по футболу лидер первенства команда "Афон" имела в своем активе 21 очко, соперники из футбольного клуба "Гагра" уступали всего лишь на один балл.

Этот матч открывал девятый, заключительный тур первого круга. Погода не способствовала тому, чтобы игроки показали все свои игровые навыки, обильный дождь не прекращался на протяжении большей части матча. Несмотря на осадки, поддержать свою команду пришло много болельщиков "Афона". 

Местами на игровом поле образовались большие лужи, в них часто застревал мяч.

С первых минут футболисты "Афона" на правах хозяев пошли вперед, по-настоящему опасных моментов было не много, однако давление на ворота соперников было ощутимым. Гагрские игроки отвечали своими собственными атаками. Со второй половины первого тайма футболисты "Гары" стали все больше беспокоить голкипера "Афона".

Первый шанс размочить счет в игре получил Эдгар Гочуа, удар которого пришелся немного выше перекладины "Гагры".

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© Sputnik. Алексей Филиппов
"Афон" остается лидером Чемпионата Абхазии по футболу

Незадолго до перерыва острый выпад к воротам "Афона" совершили гагрские футболисты. Несмотря на атаки, первый тайм завершился без забитых мячей.

Второй тайм также начался с обоюдных атак футболистов. Спустя несколько минут после его начала неплохую возможность открыть счет в матче получил "Афон", но знаменитый Алексей Бондаренко без труда завладел мячом после удара со штрафной.

К середине второго тайма дождь на время прекратился, но это не способствовало зрелищности игры, из-за луж на поле.

"Вся борьба еще впереди, мы очень усиленно готовились к этой игре. У нас крепкая команда, бывает всякое, но пока нам удается набирать очки", — сказал играющий тренер "Афона" Армен Капикян.

Он отметил, что игра с "Гагрой" стала первым матчем, в котором "афонцы" не забили гол.

Матч IX тура между лидерами Чемпионата Абхазии по футболу Афоном и Гагрой
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Матч IX тура между лидерами Чемпионата Абхазии по футболу "Афоном" и "Гагрой"

"Нас все поддерживают, весь город болеет за команду, тем более нас смотрят дети, мы стараемся играть во всю силу. В том, что команды не забили голов есть объективные причины, в такую погоду невозможно играть в красивый и результативный футбол", — заметил Капикян.

XXIV Чемпионат Абхазии по футболу стартовал 20 марта 2017 года. Всего в чемпионате играют десять футбольных клубов: "Ерцаху", "Гагра", "Рица", "Спартак", "Самурзакан", "Афон", "Шахтер", "Абазг", "Динамо" и "Нарт".


Темы:
Спортивная Абхазия (113)


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