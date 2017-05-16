Крестики терпения: необычные "картины" гудаутской мастерицы

О том, почему художница решила изобразить первого президента Абхазии, давно ли она занимается вышивкой и чей портрет вышивает сейчас, Ирма рассказала корреспонденту Sputnik Амре Амичба.

Крестик – пиксель

Ирма Абиджба живет в селе Блабырхуа Гудаутского района, работает в поселке Бзыбь Гагрского района швеей в творческой мастерской.

Общались мы с рукодельницей по телефону. И ее размеренный, спокойный голос, неоднократное повторение и объяснение несведущему корреспонденту азов вышивки крестиком убеждало, что у Ирмы просто ангельское терпение, которое и помогает ей создавать полотна.

Непростое это дело сидеть часами и вышивать маленькие крестики. Сначала берется специальная ткань для вышивания, так называемая канва, натягивается на пяльцы, и "холст"для будущей картины готов.

"Беру фотографию или изображение, которое я хочу перенести, и отмечаю на ткани точки, какие цвета и как расположатся. Почти рисую на ткани. Точки нахожу по цветам и начинаю вышивать. Каждый квадратик на канве вышиваю крестиком, — пояснила Ирма Абиджба. — Вот, например, когда приближаете на экране фотографию, вы же видите маленькие квадратики — пиксели. И такие же квадратики есть на канве, которые я и вышиваю крестиком на ткани".

То, что терпения и усидчивости Ирме не занимать, можно понять хотя бы по подсчетам, которые она произвела три года назад в самом начале увлечения.

"На 20-летие двоюродного брата Алмасхана Дбар решила сделать ему оригинальный подарок. Вышила его портрет. Три недели каждый день засиживалась до глубокой ночи, до двух-трех часов, чтобы успеть. За три недели портрет был готов. Мне потом стало интересно, сколько крестиков я сделала. Более 15 тысяч крестиков приходится на полотно форматом 30 на 40 сантиметров", — поделилась "статистикой" Ирма Абиджба.

Кстати, именно благодарный Алмасхан разместил в соцсетях фотографию с вышитым портретом Владислава Ардзинба.

#Ардзынба 😘#вышивка #финиш🙌.. #Ручнаяработа Публикация от Ирма Абиджба (@irma.abidjba) Мар 22 2017 в 12:28 PDT

​

"Оригинальный" президент

Интерес к вышиванию у Ирмы Абиджба проявился во время учебы в Художественном училище.

"В основную программу обучения не входили уроки вышивания. Но наша учительница Сюзанна Кварчия буквально на одном уроке показала и рассказала о вышивании крестиком. Я заинтересовалась и дальше пошла", — рассказывает Ирма.

А уже к окончанию училища настолько освоила мастерство, что смело применила знания и при выполнении дипломной работы "Абхазский национальный костюм".

"Я сшила два вида костюма: один чисто национальный костюм, а другой стилизованный, — вспоминает Ирма. — Национальный костюм надо было еще и изобразить на холсте, нарисовать. А я решила его вышить. Это все объяснила. Идею одобрили в училище. Сфотографировала сестру в национальном костюме, распечатала фото, начала вышивать и закончила к госэкзаменам".

Мастерица использует специальные нитки для вышивания — мулине. Покупает в Адлере, так как в Сухуме выбор цветов небольшой.

"Не достанешь столько, сколько надо для одной работы. А тут у нас нет, к сожалению. В самом начале я вышивала в черно-белых цветах, чтобы необходимые нитки в нужном количестве достать. Я же раньше не знала, где, как. А теперь знаю, где в Адлере можно достать нитки всей палитры цветов", — говорит Ирма.

Портрет первого президента Абхазии начала вышивать еще год назад, на работу ушло пять месяцев, успела завершить к выставке молодых художников в Гудауте.

© Sputnik / Томас Тхайцук Картины из мира тишины Асиды Зухба

"Портрет Владислава Ардзинба многие рисуют на холсте. Я решила сделать что-то оригинальное, не похожее на другие. Я вышила его первой, ни у кого нет такой работы", — с гордостью подчеркнула художница.

Ирме очень нравилась фотография Владислава Ардзинба, на которой он предстает не как ученый, политик или главнокомандующий, а как обычный простой человек.

"И мне очень нравится вот этот его профиль, узнаваемый для каждого. Красивый профиль, — признается она. — Изначально не хотела вышивать сигарету, чтобы не пропагандировать курение. Вышила лицо, профиль, потом руку без сигареты. Но образ получался незавершенным. Без сигареты совершенно не смотрелся и не воспринимался так, как изначально, когда смотришь на фотографию. Надо было оправдать поднятую руку на полотне, и пришлось вышивать сигарету".

Ирма Абиджба принадлежит к послевоенному поколению.

"Владислав Ардзинба для нас герой. Был лидером для всего народа. Мой отец Валико Абиджба воевал в Отечественной войне и говорит о главнокомандующем как о человеке, вокруг которого сплотились все защитники Отечества, многие из которых отдали жизни за свободу Апсны. Среди них и мой дядя Вахтанг Абиджба. Погиб при январском наступлении, посмертно награжден орденом Леона", — сказала Ирма.

Работа посетителям выставки понравилась, даже предложили купить, но она наотрез отказалась.

"Как я могу продать такой портрет. Предпочту отдать музею как подарок", — заверила художница.

Мои работы на прогулки…. Публикация от Ирма Абиджба (@irma.abidjba) Дек 24 2016 в 6:37 PST

​

Руками для души, машинкой для дела

Каждый живописец не может удержаться от автопортрета. Есть такой и у Ирмы. Черно-белый автопортрет. О вышивании мастерица говорит как об отдыхе.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба Владислав Ардзинба: ученый лидер 16

"Я вообще отдыхаю, когда вышиваю. Но те, кто наблюдают и не умеют вышивать, говорят, не можем этим заниматься, на это нервы нужны, — смеется Ирма. — Есть вышивки, готовые продают уже с рисунком, их надо просто сидеть и вышивать. Но я так не люблю, все сама делаю — переношу рисунок, фотографию, которая нужна, на ткань. На чистой белой канве сама начинаю вышивать, а то, что продают мне неинтересно".

В будущем вышивальщица мечтает купить специальную машину, чтобы уже только этим и заниматься. Творчество должно приносить и доход, а здесь одними руками уже не управишься.

"Но вышивальная машина стоит дорого. От 30 тысяч самая простая, есть и за 300 тысяч рублей, — говорит Ирма. — Не только портреты хочу вышивать, но и именные полотенца, подушки, наволочки, детские одеяльца. У нас в продаже можно сейчас встретить такой товар. Но на них русские имена только. А, например, для Амры или Ахры именные полотенца не найдешь, если только штучно, специально кому-то не закажешь или не вышьешь на подарок".

#работа #вышивка #вышивкабисером #ручнаяработа Публикация от Ирма Абиджба (@irma.abidjba) Окт 20 2016 в 12:31 PDT

​

Сейчас художница работает в ателье, подмастерьем у портнихи Елены Саканделия в Бзыби.

Ирма производит впечатление целеустремленного человека, который прокладывает сам себе дорогу. Скопив деньги с получек, недавно купила швейную машинку. Правда, частных заказов пока не принимает, так как загружена на своей основной работе. К шитью интерес, возможно, от бабушки, предположила Ирма.

"Она раньше всегда шила для семьи. Помню, летние сарафанчики шила мне в детстве. Сейчас ей уже 84 года, зрение стало плохое, не может шить", — заметила Ирма.

Творческая жилка у нее и от отца-ремесленника. Он мастерит миниатюрные плетеные апацхи, которые пользуются спросом в курортный сезон.

#апацха #готова #ручнаяработа 🙌🙌🙌😘 Публикация от Ирма Абиджба (@irma.abidjba) Мар 5 2017 в 1:08 PST

​

У Ирмы в отчем доме в Блабырхуа есть специальная комната, где она работает и хранит картины. Рисует она с детства, потому и решила поступить в художественное училище.

"Поступила, чтобы посмотреть, получится ли у меня. Получилось. Гуашью люблю рисовать. Одна работа даже на выставке была представлена — образ женщины в белых тюльпанах", — делится она первым успехом.

По словам Ирмы Абиджба, нет такого рисунка, который она не смогла бы вышить.

"Любой рисунок можно перенести на полотно. За год так можно руку набить, чтобы сказали, что ты мастер по вышивке", — уверена девушка.

У Ирмы Абиджба четыре года назад умерла мама. Следующей работой станет портрет матери, чей образ Ирма будет создавать по памяти.