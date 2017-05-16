01:34 17 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото ГАИ

Мужчина погиб в аварии в районе поселка Бзыпта

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
344812

Авария в районе поселка Бзыпта произошла примерно в 19:35 во вторник 16 мая, сообщил Sputnik Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Житель села Калдахуара Джофик Гривапш не справился с управлением автомобиля и столкнулся с машиной, в которой ехали российские пограничники в районе поселка Бзыпта во вторник 16 мая, сообщил корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Wolksvagen Golf 3 Джофик Шотович Гривапш, следовавший в сторону Гагры, в районе Ипнарского поворота не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, в котором ехали муж с женой — сотрудники российской Погранслужбы. Джофика Гривапш доставили в больницу, где он скончался", — сказал Смыр.

Видео смотрите здесь >>

Начальник ГАИ добавил, что причиной аварии, предположительно, мог стать мокрый асфальт. После удара автомобиль Гривапш откинуло в сторону, где он столкнулся с еще одной машиной, после чего его автомобиль загорелся.

Водитель и пассажир второго автомобиля от госпитализации отказались. 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рижский свободный порт
    Вопреки санкциям

    В списке основных торговых партнеров Европейского союза Россия поднялась на одну строчку – с пятого на четвертое место.

  • Вильнюс кафе Субмарина - любимое место сотрудников и депутатов Сейма и журналистов, архивное фото
    Право выпить

    Мэры крупнейших городов Литвы выступили против "сухого закона", который значительно ограничит возможности продажи алкоголя.

  • Молдавские леи
    Спасительный безнал

    В Молдове обсуждается отказ от выплаты зарплаты наличными и переход к системе банковских и почтовых расчетов для борьбы теневой экономикой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Авария в районе поселка Бзыпта: съемка уличной камеры
Авария в районе поселка Бзыпта: съемка уличной камеры
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia