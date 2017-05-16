Мужчина погиб в аварии в районе поселка Бзыпта

СУХУМ, 16 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Житель села Калдахуара Джофик Гривапш не справился с управлением автомобиля и столкнулся с машиной, в которой ехали российские пограничники в районе поселка Бзыпта во вторник 16 мая, сообщил корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Wolksvagen Golf 3 Джофик Шотович Гривапш, следовавший в сторону Гагры, в районе Ипнарского поворота не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, в котором ехали муж с женой — сотрудники российской Погранслужбы. Джофика Гривапш доставили в больницу, где он скончался", — сказал Смыр.

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Начальник ГАИ добавил, что причиной аварии, предположительно, мог стать мокрый асфальт. После удара автомобиль Гривапш откинуло в сторону, где он столкнулся с еще одной машиной, после чего его автомобиль загорелся.

Водитель и пассажир второго автомобиля от госпитализации отказались.