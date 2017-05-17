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Люди на набережной.

Между Диоскуров и Махаджиров: официальная граница набережной

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Асида из Сухума: В Сухуме набережная делится на две части — набережная Махаджиров и набережная Диоскуров, где заканчивается одна и начинается другая? Зарегистрировано ли это в каких-то документах?

Владимир Бегунов, Sputnik Абхазия: как рассказала Sputnik главный архитектор города Тамара Лакрба, разделение набережных зафиксировано документально.

"Официально набережная Диоскуров идет от района маяка до улицы Воронова, — сказала Тамара Лакрба. – От Воронова начинается набережная Махаджиров".

Согласно легенде, братья Кастор и Полидевк Диоскуры были основателями города. Они входили в экипаж аргонавтов. После добычи золотого руна братья не захотели возвращаться в Элладу и основали на берегу Черного моря Диоскурию – город, который впоследствии стал Сухумом.

Махаджирство – трагический период в истории Абхазии, когда в XIX веке после Кавказкой войны многие абхазы вынуждены были покинуть Родину.

По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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