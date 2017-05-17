Адгур Харазия: инвестор готов отремонтировать ресторан "Амра"

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Инвестор готов отремонтировать ресторан "Амра", сказал глава администрации Сухума Адгур Харазия в среду 17 мая.

"Этот объект юридически принадлежит "Абхазуниверсалторгу", который подчиняется Кабинету Министров. В свое время его кто-то занял, потом начали перепродавать объект один другому, буквально на днях мы выяснили, что есть инвестор, который купил у тех, кто занял объект, но у него нет документов на объект", — добавил он.

Харазия рассказал, что 16 мая он переговорил с инвестором, который выразил готовность отремонтировать ресторан "Амра".

"Восстановление "Амры" потребует больших вложений, дело в том, что подпорные трубы прогнили, администрация не может проводить такие работы, они очень дорогостоящие, но инвестор готов отремонтировать и запустить ресторан "Амра". Вы знаете, что это было место, где до войны собиралась молодежь, оно было одним из самых привлекательных мест города", — сказал Харазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Причал под водой: кадры места обрушения у ресторана "Амра"

Для начала работ по восстановлению ресторана "Амра" инвестор просил помочь с оформлением документов, добавил глава столицы.

"Я свяжусь с правительством, с Парламентом, так как это республиканская собственность, и буду просить, чтобы они разрешили выкупить ресторан, для того чтобы инвестор смог начать восстановительные работы", — рассказал Харазия.

По словам Адгура Харазия, инвестор уже предоставил Управлению архитектуры столицы проект.

"Инвестор мне твердо сказал, что как только он получит на руки документы, в тот же день начнет работы", — сказал он.

В ближайшее время администрация Сухума огородит обвалившиеся части причала ресторана "Амра" во избежание несчастных случаев, отметил он.

"В конце причала есть яхт-клуб "Амра", в котором занимаются дети. Мы обязательно огородим место обрушения и сделаем тропинку к яхт-клубу, чтобы не останавливать спортивные занятия, тем более что скоро лето", — подытожил он.

Ресторан "Амра" появился в Сухуме в 1960-х годах, и его основателем считают Михаила Бгажба. Ресторан "Амра" пользовался большой популярностью среди туристов в советские времена, также там собиралась творческая интеллигенция Абхазии.



