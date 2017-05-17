Нацбанк Абхазии подарил Госмузею коллекцию памятных монет

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В день столетия со дня открытия Абхазского государственного музея Национальный Банк Абхазии передал в дар коллекцию памятных монет, выпущенных за последние 10 лет.

"Позвольте поздравить вас с этой знаменательной датой. Безусловно, для нас честь передать в дар музею коллекцию монет, поскольку это одно из достижений нашей банковской системы", — сказал председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия.

Барателия сообщил, что в коллекцию входит 59 монет.

"Стоимость коллекции оценивается в 492 тысячи рублей, но это по тем ценам, по которым монеты продавались 8-10 лет назад. Многие из этих монет стали редкостью в Абхазии, их невозможно приобрести. Если кому-то посчастливится приобрести их, то они уже стоят в десять, а то и в двадцать раз дороже, чем они стоили изначально", — подчеркнул он.

Большой редкостью стали монеты, посвященные первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, также монеты с изображением Фазиля Искандера и ряд других, сообщил председатель Нацбанка.

"Конечно же, не все граждане Абхазии видели эти монеты, и нам очень хотелось, чтобы в Абхазском государственном музее была выставка и стенд, посвященный монетам, которые выпускаются Нацбанком", — сказал он.

Беслан Барателия рассказал, что правление банка приняло решение передавать в Госмузей все монеты, которые будут выпускаться.

"Если апрель был театральным, музыкальным месяцем, то май абсолютно музейный месяц. Сегодня главное событие дня — это столетие со дня открытия экспозиции Государственного музея. От лица Министерства культуры мы хотим вас поздравить. Мы сегодня много говорили о том, что труд музейного работника иногда не виден и всегда скрывается за экспозициями, которые бережно хранятся десятками лет", — сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

Абхазский государственный музей — не только хранитель культурного наследия, но и поставщик государственной мысли, добавила она.

"Основные празднования столетия музея мы немного сместили, они будут проходить в сентябре. Мы готовим с музеем большую научно-практическую конференцию и, благодаря стараниям музея, мы готовим к изданию альбом", — сообщила Арсалия.

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа поблагодарил Беслана Барателия за ценные подарки музею и отметил, что будут созданы условия для того, чтобы жители и гости республики могли увидеть нумизматическую экспозицию.



