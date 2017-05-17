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Архивное фото настольного тенниса

Абхазские школьники участвуют в играх соотечественников в Казани

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (114)
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Две команды из Абхазии по настольному теннису и женскому волейболу поборолись за победу на Всемирных играх юных соотечественников в Казани.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik, Владимир Бегунов. В абхазскую делегацию, отправившуюся на Всемирные игры юных соотечественников, вошли десять детей в возрасте от 12 до 14 лет, рассказал младший научный сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

По словам Павлова, абхазская команда по настольному теннису заняла восьмое место из тридцати команд. Соревнования по волейболу продолжаются. Команду набирали со всей республике, в ней нападающие из Гудауты, защитники из Гагры, разыгрывающая — из Сухума.

"Наши ребята уже победили российскую команду, — сказал Евгений Павлов. – Это реванш, в прошлом году они проиграли россиянам".

Сопровождают ребят директор сухумской детской спортивной школы Татьяна Эмухвари и тренер Татьяна Гудкова.  

Всемирные игры юных соотечественников проходят третий год. Они продлятся до 20 мая. В этом году в Казане собрались русскоязычные делегации из пятидесяти стран мира. Помимо командных спортивных соревнований в программу включены экскурсии, встречи со знаменитыми спортсменами. Есть конкурс «Визитная карточка» и игра "Диалоги на русском», во время которой команды могут расширить свои знания русской истории, литературе, географии и  языке.


Темы:
Спортивная Абхазия (114)


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