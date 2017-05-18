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Встреча МИДа Абхазии с сопредседателями Женевских дискуссий

Даур Кове встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

© Sputnik.
В Абхазии
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Проведение 40 раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 20-21 июня 2017 года.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Министр иностранных дел Даур Кове провел встречу с сопредседателями Женевских дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ в четверг 18 мая.

"Сегодня мы с вами подробно обсудим вопросы, которые у нас будут стоять в рамках очередного юбилейного раунда Женевских дискуссий. К сожалению, мне придется отметить, что все ваши усилия сводятся на нет, так как грузинская сторона все еще отказывается делать совместные заявления о неприменении силы", — сказал Кове. 

Министр подчеркнул, что представители Женевских дискуссий активно работают в этом направлении и выразил надежду на то, что их усилия принесут положительные результаты. 

Сопредседатель Женевских дискуссий от Евросоюза Херберт Зальбер поблагодарил Даура Кове за возможность лично ознакомиться с положением дел на КПП "Ингур", куда накануне состоялась совместная поездка. 

"Спасибо большое за вчерашний день, который дал нам возможность ознакомиться с ситуацией в части Галского района. Мы видели закрытые пункты пересечения границы, были возможности для разговора. Это была полезная поездка", — считает Херберт Зальбер. 

Зальбер надеется, что 40 раунд Женевских дискуссий даст возможность сделать шаг вперед и, возможно, в вопросе о неприменении силы. Он пообещал от лица сопредседателей дискуссий попытаться приложить к этому все усилия.  

Сопредседатель Женевских дискуссий от ООН Анти Турунен подчеркнул, что для него было важно лично увидеть обстановку на КПП "Ингур" и убедиться в ситуации со свободным передвижением жителей Галского района. 

"Очень важно, когда есть возможность ознакомиться с фактами на местах, которые обсудят на следующей встрече в рамках МПРИ 31 мая 2017 года", — сказал Турунен.  

Сопредседатель Женевских дискуссий от ОБСЕ Гюнтер Бехлер подчеркнул, что все участники придают большое значение Женевским дискуссиям, которые в действительности, по его мнению, позволяют воплотить в жизнь стабильность в регионе. 

Женевские дискуссии открылись 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.



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