Эксперты не видят опасности для Абхазии в соглашении об ИКЦ

СУХУМ, 18 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение между Абхазией и Россией о совместном Информационно-координационном центре внутренних дел двух стран не представляет опасности для республики, в таком мнении сошлись депутаты V и VI созыва Народного Собрания Абхазии Сергей Шамба и Астамур Логуа.

По словам Сергея Шамба, он с самого начала поддерживал это соглашение и считает, что оно может способствовать более эффективной работе абхазских правоохранительных органов.

"В соглашении предусмотрено оснащение внутренних дел, практическую помощь будут оказывать специалисты в области криминалистики и целый ряд мероприятий, которые должны способствовать профессиональному расследованию криминальных явлений", — отметил Шамба.

Он добавил, что никаких минусов в соглашении об ИКЦ он не видит и считает его хорошей поддержкой для правоохранительных органов Абхазии.

Сергей Шамба считает, что это абхазо-российское соглашение может настораживать только тех, кто опасается эффективной работы органов внутренних дел страны.

Депутат VI созыва Народного Собрания Абхазии Астамур Логуа сказал, что стремление России как стратегического партнера республики в оказании содействия в сфере безопасности никак не может плохо повлиять на Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Соглашение о совместном ИКЦ МВД Абхазии и России подписано в Сочи

"Это соглашение обсуждается на протяжении долгого времени и наконец-то мы подошли к его подписанию. Вы знаете, что соглашение претерпело существенные изменения и ряд беспокоящих наше общество направлений были исключены", — подчеркнул Логуа.

В числе пунктов соглашения, вызывающих резонанс в абхазском обществе депутат Парламента назвал детали оперативно-розыскной деятельности, создание отдельных центров, к примеру, КПЗ.

Во время рассмотрения соглашения об ИКЦ, сказал Логуа, многих парламентариев смутила статья 11, в которой говорится о том, что по взаимному согласию сторон в это соглашение могут быть внесены изменения. Они будут оформляться отдельными протоколами и будут неотъемлемой частью основного документа.

"Нас обеспокоил тот факт, что изначально численный состав ИКЦ предусматривал 400 человек, потом 100 и в итоге остановились на 20. По 10 от Абхазии и России. И нас смущал этот пункт тем, что отдельным протоколом можно увеличивать количество состава. Юрист Парламента довел до нашего сведения, что согласно закону Абхазии о международных договорах, все соглашения или же их пересмотр можгут быть осуществлены только при одобрении Парламента республики. Опасность в этом смысле, таким образом, исчерпана", — уточнил Логуа.

Соглашение об ИКЦ депутат Народного Собрания считает сбалансированным документом и надеется, что абхазский Парламент его ратифицирует.

Договор между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, предусматривает создании совместного ИКЦ органов внутренних дел для координации деятельности по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений.



